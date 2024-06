Spiel und Spaß zum Kindertag: Das ist am Samstag in Dresden und Umgebung los

Trotz Regenwetter ist in Dresden und Umgebung am zum Kindertag einiges los.

Von Dana Peter

Dresden - Auch wenn das Wetter an diesem Wochenende vor allem feucht werden soll, ist das kein Grund, den ganzen Tag daheim zu hocken! Doch wohin soll's gehen? Was lässt sich draußen in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir wieder spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Spiel- und Spaßprogramm in der Altmarkt-Galerie

Dresden - Disney-Maskottchenparade, Karussell, Kinderschminken und vieles mehr! Die Altmarkt-Galerie Dresden ist am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr fest in Kinderhand. Geboten wird ein kostenfreies Spiel- und Spaßprogramm. Infos: altmarkt-galerie-dresden.de

Großer Trubel am Sonnabend in der Altmarkt-Galerie. Kinder kommen voll auf ihre Kosten. © Robert Jentzsch/ PR

Historische Fernmeldetechnik live erleben

Dresden - Am Sonnabend, von 10 bis 15 Uhr lädt das Fernmeldemuseum Dresden (Eingang Hertha-Lindner-Str., neben der Postmeilensäule) dazu ein, die historische Fernmeldetechnik live zu erleben. Führungen gibt es stündlich. Eintritt: 5 Euro, Besucher unter 18 Jahren frei.

Spielen wie im Mittelalter

Meißen - Auf der Burg gibt es am Sonnabend von 12 bis 15.30 Uhr ein buntes und kostenfreies Programm mit Spielen wie im Mittelalter, Kinderschminken, Vorlesen, Mal- und Bastelecke sowie weitere Mitmachangebote. Um 15.30 Uhr wird im Wendelsteinkeller das Figurentheater "Kleiner Pinguin" der Landesbühnen Sachsen gezeigt (7/5 Euro). Infos: albrechtsburg-meissen.de

Aufgrund des zu erwartenden Unwetters wurde die Veranstaltung auf der Albrechtsburg Meißen nach drinnen verlegt. © DPA/Robert Michael

Märchenhafte Führung

Stolpen - Ob auf Spurensuche mit dem Kommandanten von Boblick, bei einer märchenhaften Führung oder beim Schminken: Kinder werden am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr staunen, was sich hinter den Burgmauern für Abenteuer verbergen. Eintritt: 8/7 Euro, bis 16 Jahre ein Euro. Infos: burg-stolpen.org

Auf der Burg Stolpen wird es am Wochenende märchenhaft. © DPA/Robert Michael

"Gestüt am Wilisch" feiert Kindertag un Jubiläum

Kreischa - Das "Gestüt am Wilisch" im Kreischaer Ortsteil Lungkwitz (Wittgensdorfer Straße 20) feiert gleichzeitig Kindertag und 50-jähriges Bestehen. In der großen Reithalle und in einem Zelt wird dem Regen getrotzt. Ponyreiten, Bastelecke, Hüpfburg und viele Leckereien sorgen für Stimmung. 10.30 bis 17.30 Uhr, Eintritt frei.

Naturmarkt Tharandter Wald

Tharandt - Der Naturmarkt Tharandter Wald findet am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz Pienner Straße 1 unterhalb der Bergkirche direkt am Weißeritzufer statt. Geboten werden u. a. Käse und Wurst vom Rößlerhof, Salben und Kräutertee aus ökologischem Anbau von der Johannishöhe in Tharandt, Honig von Jürgen Zscheile, Wildspezialitäten aus Brand-Erbisdorf, Kartoffeln aus Lübau, Fleischerzeugnisse aus Blankenstein und vieles mehr.

Auf dem Tharandter Naturmarkt finden Besucher allerhand Spezialitäten aus der Region. © Screenshot/Facebook/Naturmarkt Tharandt