Stadtfest Dresden: Diesen besonderen Stand solltet Ihr kennen

Dresden - Das Stadtfest in Dresden steht vor der Tür, und damit auch die TAG24-Lounge am Terrassenufer. Das erwartet Euch bei uns.

TAG24 lädt am Terrassenufer zum Chillen in einer coolen Lounge ein. © Max Patzig

Kühle Drinks, entspannte Atmosphäre, schöne Musik, bequeme Sitzgelegenheiten: So lässt sich zusammenfassen, was bei TAG24 vorm Bootsanleger 3 am Terrassenufer geboten wird.

Von Freitag bis Sonntag kümmern sich gleich neun DJs um die Unterhaltung der Stadtfestbesucher. Gespielt wird dabei alles, was angesagt ist: Chillige Housebeats, ein bisschen Hip-Hop und viele Disco-Klassiker laufen in der 300 Quadratmeter großen Lounge.

Dazu gibt's leckere Cocktails sowie alkoholfreie Mixgetränke. Und selbst im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo TAG24 schon mächtig aufrüstete, wird die Stadtfest-Lounge in 2024 nochmals größer und schöner werden. Besucher dürfen gespannt sein!

Diese DJs sind für Euch am Start:

Am Freitag legen ab 18 Uhr zur Eröffnung des Festwochenendes Compact Grey und Rix Rax auf. 19 Uhr übernimmt Tom Teschner und ab 22 Uhr ist Muzzl am Start.

Den Samstagabend startet Rene Menzer um 18 Uhr, bevor Klangkomplott (20 Uhr) und DJ Steffi (22 Uhr) übernehmen.

Am Sonntag kümmern sich schließlich Lxrenz ab 16 Uhr und Nevio ab 19 Uhr um die musikalische Untermalung der schönen Area.