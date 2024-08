Super Sommer-Wochenende für Dresden: Diese Tipps sind das Sahnehäubchen

Die Ferien mögen vielleicht vorbei sein, der Sommer ist es noch lange nicht. Vielleicht habt Ihr ja Lust auf einen Ausflug in Dresden und Umgebung?

Von Markus Griese

Dresden - Die Ferien mögen vielleicht vorbei sein, der Sommer ist es noch lange nicht. Vielleicht habt Ihr ja Lust auf einen Ausflug in und um Dresden? Hier ein paar Vorschläge dazu...

Kleidertausch mit Musik

Dresden - Am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr wird die Alte Fabrik (Prießnitzstraße 48) wieder zum musikalischen Flohmarkt. Bis zu 20 Kleidungsstücke können mitgebracht und getauscht werden. Als Rahmenprogramm gibt es von 15 bis 18 Uhr drei Singer-Songwriter Konzerte.



Ob auch für die Kleinsten was zum Tauschen dabei ist? © 123RF/serrnovik

Flughafen historisch

Dresden - Von 14 bis 16 Uhr kann man Sonnabend am Flughafen Dresden in die Vergangenheit reisen. In der Aero-Lounge erhält man zunächst einen Überblick über die Geschichte der Dresdner Luftfahrt, ehe man den letzten erhaltenen Rumpf der Flugzeuglegende "152" und den Hubschrauber "Mi-2" der Landespolizei besichtigen kann. Achtung: Alle Teilnehmer über 16 Jahre benötigen einen gültigen Lichtbildausweis. Treffpunkt ist 15 Minuten vor Tourbeginn an der AERO LOUNGE auf der Abflugebene am Glastunnel. Preis: 15 Euro je Teilnehmer. Tickets online: mdf-ag.com/reisende-und-besucher/flughafen-dresden/fuehrungen-und-erlebnis/.



Wer alte Flugzeuge sehen will, hat am Samstag einen wichtigen Termin. © EFW

Party unter Blumen

Dresden - Zum 125. Firmen-Jubiläum lädt die Gärtnerei Kühne (Radeburger Landstraße 12) zum großen Sommerfest mit Varieté, Magie und Musik. Einlass ist an beiden Abenden ab 18 Uhr. Von 19.30 Uhr bis 22 Uhr gibt es ein buntes Bühnenprogramm, am Samstag anschließend eine Sommerparty mit DJ. Auch das Gartencenter ist an beiden Abenden geöffnet.

Am Wochenende wird es in der Gärtnerei Kühne blumig. (Symbolbild) © imago/Westend61

Offene Weingüter

Auf ein volles Glas Wein können sich Besucher dieser Veranstaltung freuen. © IMAGO/Anna Maloverjan