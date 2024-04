"Supertalent" kommt nach Dresden: Hier könnt Ihr Alexander Doghmani hören!

Gymnasiast Alexander Doghmani (17) aus Bärenfels gewann im Februar das Finale beim RTL-"Supertalent 2024". © Egbert Kamprath

Alexander wird beim Dresdner Frühlingsfest am 4. Mai (16.45 Uhr) auf der Hauptstraße auf der Bühne zu erleben sein.



Der Gymnasiast eroberte im Februar mit der Puccini-Arie "O mio babbino caro" die Herzen sowohl der Jury als auch des Publikums.

"Diese Arie werde ich natürlich auch singen. Aber zum klassischen Repertoire kommen noch Popsongs", verspricht das Nachwuchstalent, das auch gern Hits von Michael Jackson, Barbra Streisand, Celine Dion oder Whitney Houston hört.

Alexander will wie diese Superstars begeistern, "mal im Wembley-Stadion oder in Mailand vor einem Riesenpublikum singen". Einen ersten eigenen Song veröffentlichen, ein Einser- bis Zweier-Abi hinlegen und dann raus in die Welt. "Ich lasse meine Stimme weiter ausbilden, aber ich will nicht Gesang studieren."