Tag des Bergmanns, Feste, Konzert: Das sind unsere Tipps für Sonntag

TAG24 hat ein paar Tipps für Sonntag, den 2. Juli in Dresden und Umgebung gesammelt.

Von Annett Daube

Dresden - Sommer, Sonne, Sonntag. Dank dieses Dreiklangs könnt Ihr am letzten Tag der Wochen in Dresden und Umgebung was erleben. TAG24 hat ein paar Vorschläge für Euch.

Tag des Bergmanns

Pirna - "Glück Auf!" in Obervogelgesang. Zum Tag des Bergmanns marschiert am Sonntag um 11 Uhr die Bergkapelle Seiffen an der Elbe auf und spielt zünftige Musik. Bis 14 Uhr musizieren die Bergmusikanten vom Blasmusikverein "Flöhatal" auf der Elbwiese. Im Biergarten unterhalb des Gasthofes am Elberadweg treffen sich ehemalige Bergleute zu Musik und Tanz. Der Eintritt ist frei.

Zum "Tag des Bergmanns" wird zünftige Musik gespielt. (Archivbild) © Daniel Förster

Kinderfest am Badesee

Coswig - Am Badesee Kötitz ist am Sonntag Kinderfest. Von 14 bis 18 Uhr heißt es hier "Baden, Tanzen, Lachen". Kinder können sich auf Musik, Spiele und Kinderschminken sowie den halben Eintrittspreis freuen.



Jubiläumskonzert

Pirna - Seit 30 Jahren besteht der Richard-Wagner-Chor in Graupa - ein Jubiläum, welches mit einem Konzert am Sonntag gefeiert wird. Ab 16 Uhr wird der Chor einen Querschnitt seines Repertoires im Saal des Jagdschlosses (Tschaikowskiplatz 7) aufführen. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.



Fahrradfest

Dresden - DAS SZ-Fahrradfest lockt tausende Hobby-Radfahrer auf ihre Zweiräder. Auch am Sonntag gibt es direkt am Startpunkt auf dem Theaterplatz ab 6.30 Uhr noch Startpakete für die verschiedenen Strecken. Genaue Informationen sind unter sz-fahrradfest.de nachzulesen.



Beim SZ-Fahrradfest gibt es ganz verschiedene Strecken - je nachdem, was Ihr Euch zutraut. © 123RF / ihorzigor

Flohmärkte auf der Rennbahn

Leipzig - Auf der Galopprennbahn Scheibenholz (Rennbahnweg 2a) wird am Sonntag von 11 bis 16 Uhr ein Hosenscheißer- & Ladyfashion-Flohmarkt veranstaltet. Wer ein bisschen stöbern will, findet hier sicher das eine oder andere Schnäppchen. Eintritt für beide Märkte: 5 Euro.



Auf der Leipziger Galopprennbahn gibt es einen Hosenscheißer- und Ladyfashion-Flohmarkt. © Scheibenholz

Das Katzenhaus

Müglitztal - Das Familienstück "Das Katzenhaus" wird auf der Naturbühne Maxen aufgeführt. Die Inszenierung in Anlehnung an das Märchen von Samuil Marschak erzählt von der reichen Katze Koschka, die sich weigert, zwei arme kleine Katzenwaisen aufzunehmen und dann aber selbst in Not gerät. Die Vorstellung am Sonntag beginnt um 16 Uhr. Tickets für 8/6 Euro gibt es an der Tageskasse oder unter naturbühne-maxen.de.



Chorkonzert im Lustgarten

Dresden - Im Pillnitzer Lustgarten vor dem Wasserpalais treten diverse Chore auf - den ganzen Sommer lang - immer sonntags ab 15 Uhr. Diesen Sonntag ist es der Hohwaldchor, welcher für einen beschwingten Sonntagnachmittag sorgt. Eintritt im Parkeintritt inbegriffen.



Am Sonntag tritt im Pillnitzer Lustgarten der Hohwaldchor auf. © PR / Schlösserland Sachsen

Steher-Sommerpreis

Heidenau - Beim Internationalen Steher-Sommerpreis in Heidenau werden neben den Lokalmatadoren André Hagen und Udo Becker (als Schrittmacher) vom SSV Heidenau auch der niederländische Vizemeister Reinier Honig (mit Thomas Baur) und der Franzose Maxime Belair (mit Alain Guadillat) teilnehmen. Weitere deutsche Radsportler gehen an den Start, welcher um 14 Uhr stattfindet. Für einige der Sportler ist das Rennen in Heidenau die letzte Vorbereitung vor den bevorstehenden Europameisterschaften in Italien. Eintritt für die Zuschauer, welche die schweißtreibenden Rundenhatz verfolgen wollen: 8,50/5 Euro.



Gartenfest

Altenberg - Im Botanischen Garten in Schellerhau können die Besucher am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein Gartenfest feiern. Die Semmelmilda wird die Gäste begrüßen und ab 11 Uhr eine Tour anbieten. Um 12.30 Uhr gibt es eine weitere Führung durch den Bergblumengarten. Musikalisch umrahmt wird der Tag von den Bimmelbah' Musikanten, künstlerisch von der Malerin Waltraud Lorek und dem Händlertrubel des Osterzgebirgischen Naturmarktes. Eintritt: 10/5 Euro.



Ein Gartenfest wird im Botanischen Garten in Schellerhau gefeiert. © Holm Helis