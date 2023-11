Tanztee, Puppenspiel, Eislaufen: 9 Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden!

Ihr habt noch keine Idee, wie Ihr den heutigen Sonntag am besten verbringen sollt? Wir haben hier ein paar schöne Tipps in und um Dresden für Euch rausgesucht.

Von Annett Daube

Dresden - Ihr habt noch keine Idee, wie Ihr den heutigen Sonntag am besten verbringen sollt? Wir haben hier ein paar schöne Tipps für Dresden und Umgebung für Euch herausgesucht.

Sternenmarkt

Seiffen - Der Seiffener Sternenmarkt lockt besonders jetzt in der nahenden Vorweihnachtszeit in das erzgebirgische Spielzeugdorf. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher am Wochenende über den Markt schlendern, staunen und kaufen.

Der Eintritt ist frei.

Von 11 bis 17 Uhr könnt Ihr am heutigen Sonntag über den Markt schlendern! © Härtelpress/Harry Härtel

Wein & Licht

Radebeul - Es duftet nach Glühwein und es leuchtet - in der Anlage von Schloss Wackerbarth zaubern unter dem Motto "Wein & Licht" viele Herrnhuter Sterne eine vorweihnachtliche Welt in die Weinberge. Am Sonntag kommen Märchenlaternen und Illuminationen dazu, es erklingt stimmungsvolle Musik zu passender Kulinarik. Geöffnet ab 15 Uhr, Eintritt am Wochenende 5 Euro.

Märchenlaternen und Illuminationen laden auf Schloss Wackerbarth zum Träumen ein. © Norbert Millauer / PR

Schlittschuhlaufen

Dresden - In der Joynext-Arena (Magdeburger Straße 10) gibt es am heutigen Sonntag einen Eislöwen-Kids-Day in der Eisarena (von 10 bis 12 Uhr). Genaue Informationen unter dresden.de bzw. unter eissportclub-dresden.de.

In der Joynext-Arena ist am Sonntag Eislöwen-Kids-Day. © Holm Helis

Graphikmarkt

Dresden - Der 42. Dresdner Graphikmarkt findet im Deutschen Hygiene-Museum statt. Von 10 bis 16 Uhr werden neue Arbeiten von rund 89 Künstlern und Künstlerinnen gezeigt und zum Kauf angeboten. Die Künstlerin Sarah Steuer stellt die Farbradier-Technik "Hayter" vor, die Siebdruckwerkstatt der Hochschule für Bildende Künste präsentiert ihre Werke. Der Eintritt ist frei.

Im Hygiene-Museum findet der 42. Dresdner Graphikmarkt statt! © Bildmontage/Screenshot: Facebook/Katja Lang

Frei ab Drei

Dresden - Im Museum für Sächsische Volkskunst (im Jägerhof, Köpckestraße 1) heißt es am Sonntag "Frei ab Drei!". Hier kann jeder die offene Werkstatt besuchen und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Der Eintritt ist - wie erwähnt - ab 15 Uhr frei.



"Frei ab Drei" - der Name hält, was er verspricht! © Norbert Neumann

Führung im Elementarium

Kamenz - Im Elementarium – dem Museum der Westlausitz – wird am Sonntag ab 14 Uhr eine Führung durch die Sonderausstellung "Pilze" angeboten. Die Tour verspricht einen einzigartigen Gang quer durch unser Land mit seinen unterschiedlichen Lebensräumen und den dort zu findenden Pilzen. Teilnahme: 5/2,50/Familien 12 Euro. Anmeldung unter Telefon 03578/788310.



Tanztee

Dresden - Marc Hartmann & sein Tanzorchester laden am Sonntag wieder zum traditionellen Tanztee ins Zentralwerk (Heidestraße 2) ein. Von 14 bis 20 Uhr gibt es Bigband-Swing bei Kaffee, Kuchen, Wein und Likörchen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis.

Marc Hartmann & sein Tanzorchester laden zum traditionellen Tanztee ein. © PR

Familiennachmittag

Dresden - Zum Familiennachmittag unterm Motto "Musik" laden das Stadtmuseum und die Städtische Galerie am Sonntag ab 14 Uhr ein. Es kann ein eigenes Instrument gebaut, Bilderbuchkino geschaut und ein Such- und Findespiel probiert werden. Es werden Führungen, ein Konzert mit Musik und zahlreiche Entdeckungen geboten. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto "Musik" findet im Stadtmuseum und der Städtischen Galerie ein Familiennachmittag statt. © Norbert Neumann

Puppenspiel übers Glück

Dresden - "Das Glück, das nicht vom Baum fallen wollte" heißt das Stück, welches vom puppen.etc-Theater mit Figuren aus Berlin im August-Theater in Pieschen (Bürgerstraße 63) am Sonntag ab 11 Uhr aufgeführt wird. Eine einfühlsame Geschichte über das Glück, das im Miteinander liegt. Geeignet für Kinder ab drei Jahren. Tickets für 7/9 Euro unter august-theater.de.

"Das Glück, das nicht vom Baum fallen wollte" - ein Theaterstück vom puppen.etc-Theater. © PR