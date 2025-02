14.02.2025 10:23 Tickets zum 19. Pichmännel Fasching im Parkhotel Dresden zu gewinnen

"Herz an Herz - Zurück in die 90er!" - unter diesem Motto wird am 4. März der 19. Pichmännel Fasching im Parkhotel gefeiert.

Von Katrin Koch

Dresden - "Herz an Herz - Zurück in die 90er!" - unter diesem Motto wird am 4. März der 19. Pichmännel Fasching im Parkhotel gefeiert. Die Stimmung beim vorjährigen Pichmännel Fasching ließ nichts zu wünschen übrig. © PR/Michael Schmidt Dank der bahnbrechenden Forschung von Fernando Schindler und dem genialen Wissenschaftler Gaylord Masoputh reisen Jecken wie Narren 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Schindler wagte den Sprung ins Jahr 1979 und verhinderte die Gründung des Dresdner Karneval-Clubs. Eine Heldentat, um Faschingsfans vor schlechtem Karneval zu bewahren! Doch beim Rücksprung landet er im Jahr 1995 - musikalisch und optisch! Wer dabei sein will: Wir verschenken 2x 2 Freikarten. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Zum 30. Geburtstag: "Dörtes Dance Project" holt 1000 Tänzer in die Dresdner Messe Einfach bis 16. Februar (Sonntag) unter Stichwort "Pichmännel Fasching" eine E-Mail senden an: gewinnspiel@tag24.de - wer kein Glück hat: Tickets gibt's unter fasching-dresden.de. Seit Jahren ist der Fasching im Parkhotel ruck, zuck ausverkauft.

Titelfoto: PR/Michael Schmidt