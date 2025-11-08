8 Tipps für Euren Samstag: Das könnt Ihr in und um Dresden erleben

Die besten Veranstaltungstipps für Samstag in Dresden und Umgebung.

Von Dana Peter, Janina Rößler

Dresden - Für November bleibt es angenehm mild: Am Wochenende steigen die Temperaturen noch einmal auf bis zu zwölf Grad Celsius. Nutze das Wetter doch für einen Ausflug. Hier erfährst Du, was am Samstag in Dresden und Umgebung los ist!

Radebeuler Anglühen

Radebeul - Weingüter, Straußwirtschaften, Restaurants und Kulturorte laden ab Samstag zur Entdeckungsreise durch die Weinstadt ein und feiern mit ihren Gästen den Beginn der Glühwein-Saison. Mehr als 20 Partner - von Weingütern und Restaurants über Hotels bis hin zu Kulturorten - präsentieren beim "Radebeuler Anglühen" ihre Erlebnisangebote. Ein kostenfreier Shuttle-Service pendelt zwischen den Standorten. Infos unter: radebeul.de/angluehen.html

Das Schloss Wackerbarth ist einer von vielen Orten, an denen das Radebeuler Anglühen stattfindet. © Ove Landgraf

Nachtflohmarkt

Riesa - Wer bis spät in die Nacht shoppen möchte, ist beim Nachtflohmarkt in Riesa genau richtig. Von 15 bis 22 Uhr kann hier nach Herzenslust gestöbert werden. In der WT Arena versammeln sich über 150 Händler - von Schmuck über Kleidung bis hin zu vielen Kuriositäten ist alles dabei. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 3 Euro. Alle Infos gibt es hier: nachtflohmärkte.de

Bis 22 Uhr gibt es beim Nachtflohmarkt in Riesa jede Menge Schnäppchen zu entdecken. © 123RF/mikkiorso

Ausbildungs- und Studienmesse

Dresden - Die "Onkel Sax Ausbildungs- und Studienmesse" hat sich als wichtige Veranstaltung für die berufliche Orientierung etabliert. Mehr als 60 Aussteller informieren am Samstag von 10 bis 14 Uhr in der 145. Oberschule (Gehestr. 2) über Praktikum, Ausbildung, duales Studium und weiterführende Möglichkeiten nach der Schule. Es gibt kleine Snacks und Getränke - nur Barzahlung möglich. Eintritt frei. Infos unter: onkel-sax.de/os-messe

Über 60 Aussteller informieren bei der "Onkel Sax Ausbildungs- und Studienmesse". © picture alliance/dpa

Shatterhand-Führung

Radebeul - Der Erlebnisrundgang mit Karl May "Damals, als ich Old Shatterhand war …" beginnt am Samstag um 11 Uhr im Karl-May-Museum (Karl-May-Str. 5). Freut Euch auf spannende Anekdoten aus dem Wilden Westen, die drei berühmtesten Gewehre der Welt und eine Kostprobe von Mays "Indianisch"-Kenntnissen. Tickets (19/12,50 Euro) unter karl-may-museum.ticketfritz.de, Infos unter: karl-may-museum.de

Wer in die Welt von Karl May eintauchen möchte, ist bei der Shatterhand-Führung genau richtig. © Sebastian Kahnert/dpa

Dresdner Kunst-, Antik- und Trödelmarkt

Dresden - Wer Lust hat, ein bisschen zu stöbern, nette Gespräche zu führen und vielleicht sogar den einen oder anderen Schatz zu entdecken, ist auf dem Dresdner Kunst-, Antik- und Trödelmarkt genau richtig. Von 9 bis 16 Uhr findet dieser in seinem Winterquartier in der Neustädter Markthalle statt. Der Markt verteilt sich über zwei ganze Etagen, auf denen man alles von Möbeln über Briefmarken bis hin zu Kleidung und Spielwaren findet. Der Eintritt ist frei, lediglich Händler zahlen für einen Drei-Meter-Stand eine Miete von 35 Euro. Infos gibt es hier: flohmarkt-sachsen.de

Für die kalten Monate ist der Dresdner Kunst-, Antik- und Trödelmarkt nun in die Neustädter Markthalle gezogen. © Eric Münch

Saison-Eröffnung

Bad Schandau - Am Samstag und Sonntag feiert die Sächsische Schweiz mit vielfältigen Veranstaltungen an verschiedenen Orten den Beginn der Wintersaison. Zu den Highlights gehören der Park der Lichter in Bad Schandau, ein uriger Bauden-Abend auf dem Papststein, eine musikalische Lesung auf Schloss Prossen sowie das Krimi-Dinner auf Burg Hohnstein. Infos und Programm unter: felsenwinter.link/saisoneroeffnung

Zur Saison-Eröffnung warten in der Sächsischen Schweiz viele Highlights. © Ulrike Espig/PR

"Nachts in der Albrechtsburg"

Meißen - Wer die Geschichte der Albrechtsburg in einem besonders spannenden Setting erleben möchte, sollte sich am Samstagabend dort einfinden. Im Schein der Taschenlampe geht es mit einem Glas Wein in der Hand von 20 bis 21.30 Uhr durch die alten Gänge der Burg. Die Führung kostet 27 Euro, für Kinder ist die Tour nicht geeignet. Tickets gibt es hier: albrechtsburg-meissen.de



Wer mehr über die Albrechtsburg erfahren möchte, kann das bei einer besonderen Nachtführung tun. © Holm Helis

Schaudrechseln in Oskarshausen

Freital - Für kleine und große Handwerksbegeisterte ist das Schaudrechseln in Oskarshausen genau das Richtige. Schaudrechsler Herr Heyne zeigt, wie aus einem schlichten Holzblock beeindruckende Kunstwerke entstehen. Wer möchte, darf auch selbst Hand anlegen und versuchen, eine eigene Figur zu drechseln. Der Eintritt ist frei. Alle Infos gibt es hier: oskarshausen.de

Die kleinen und großen Handwerker können in Oskarshausen selbst drechseln. © Eric Münch