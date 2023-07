Trödeln, Tanzen, Bade-Spaß: 17 Tipps für Euren Samstag!

TAG24 präsentiert Euch die Veranstaltungs-Highlights für einen abwechslungsreichen Samstag mit Kultur, Musik und Spaß in Sachsen.

Von Annett Daube

Wer am Samstag nicht daheim verbringen will, hat am Samstag bei einer Vielzahl vielfältiger Veranstaltungen die Möglichkeit dazu. TAG24 präsentiert Euch die Highlights!

Tanzpokal

Dresden - Ostdeutschlands größter Tanzpokal - der DDP Cup für Hip-Hop Dance & Showdance wird am Samstag ab 15 Uhr zum 21. Mal in der Messe Dresden ausgetragen. Über 1000 Tänzer rocken die Bühne. Die Darbietungen werden von einer Jury bewertet. Die Zuschauer werden sicher mitgerissen vom Können der insgesamt 57 Tanz-Gruppen aus ganz Deutschland. Tickets unter messe-dresden.de.

Lässige Outfits und rhythmische Bewegungen erwarten Euch bei Ostdeutschlands größtem Tanzpokal. © tommisch/123rf

Irische Nacht

Lunzenau - Im Burghof der Schloss Rochsburg erklingen am Samstagabend ab 20 Uhr keltische Klänge bei der Irischen Nacht. Dead Man's Hand - fünf Musiker und Musikerinnen aus Leipzig - bieten Lieder über Suff, Weib und Revolution dar. Das Musiker-Duo Janna spannt einen Bogen von Traditionals über groovende Fiddle-Tunes zu aktuellen Folksongs. Tickets ab 17 Euro an allen Vorverkaufskassen.

Das Schloss Rochsburg wird am Samstagabend zur irischen Festung. © Kristin Schmidt

Sommerfest im Kleingarten

Dresden - Im Kleingartenverein "Alter Striesener Weg" an der Enderstraße 25 wird am Samstag ein Sommerfest gefeiert. Ab 11 Uhr können Besucher sich nicht nur an den blühenden Gärten, sondern auch an einem bunten Programm mit Ponyreiten, Puppentheater, Comedy-Zaubershow, Tanzsportgarde-Aufführung, Bauchtanz und Feuershow erfreuen. Auch für Gaumenfreuden wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Der Kleingartenverein lädt zum Sommerfest ein. © Peter Schulze

Irish Folk auf Schloss Weesenstein

Müglitztal - Die Weesensteiner Braukommune veranstaltet am Samstag ab 19 Uhr im Schlosshof das 13. Irish Folk Festival. Neben traditioneller Irish Folk Musik gibt es Kilkenny, Guinness und Leckeres vom Grill. Eintritt: 25 Euro.

Die Iren erobern auch das Schloss Weesenstein. © Eric Münch

Oberlausitzer Trödelmarkt

Bautzen - Der Oberlausitzer Trödelmarkt bietet am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr auf dem Freigelände auf der Wilthener Straße eine große Auswahl an Antik & Trödel, Ansichtskarten, Spielzeug und mehr. Eintritt: 2,50 Euro.

Nicht lang trödeln und ab nach Bautzen! © Thomas Türpe

Geschichte des Telefons

Dresden - Das Fernmeldemuseum auf der Hertha-Lindner-Straße 5 (neben der Postmeilensäule) hat am Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Bei Führungen können sich die Besucher über die Geschichte des Telefons und der Fernmeldetechnik informieren. Eintritt: 5 Euro. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei.

Es gab eine Zeit, in der Telefone nicht in die Hosentasche passten. © Petra Hornig

Solarmobil-Rennen

Chemnitz - Im Chemnitz-Center Röhrsdorf (Ringstraße 17) wird am Sonnabend ab 11 Uhr der solaris-Cup Chemnitz ausgetragen. Beim traditionellen Solarmobilrennen lassen Kinder und Jugendliche ihre selbst gefertigten Boote und Fahrzeuge starten. Der Eintritt ist frei.

Kuriose Fahrzeuge und spannende Technik erwartet Euch beim Solarmobilrennen. © Christof Heyden

Pillnitzer Gartentag

Dresden - Zum Pillnitzer Gartentag lädt das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Sonnabend ein. Auf dem Gelände an der Lohmener Straße 10 erwartet die Besucher von 10 bis 17 Uhr ein farbenfrohes Blütenmeer, Hochbeete und Gewächshäuser. Auf ausgeschilderten Wegen gibt es Informationen zu "Obst im Garten", "Blühwiesen", "Heckenschnitt", "Alte Sorten neu erfunden" und mehr. Der Eintritt ist frei.

Freier Eintritt und blühende Blumen. © Sina Schuldt/dpa

Naturmarkt

Tharandt - Unterhalb der Bergkirche am Weißeritzufer findet am Samstag von 9 bis 13 Uhr der Tharandter Naturmarkt statt. Die Gartenfreunde können sich über Kräuter- und Blumenstauden freuen, es werden alte Heilpflanzen wie Alant, Andorn, Jakobsleiter oder Weiße Melisse angeboten. Weitere leckere und regionale Produkte werden verkauft.

Leckere, regionale und natürliche Produkte gibt es unterhalb der Bergkirche. © Thomas Türpe

Badfest im Naturfreibad

Dresden - Im idyllischen Zschonergrundbad wird am Sonnabend vom 14 bis 20 Uhr ein Badfest gefeiert. Ein großes Programm wurde auf die Beine gestellt, sodass Jung und Alt, Groß und Klein mitmachen können. Es wird gebadet, gebastelt, im Wasser und auf dem Beach-Volleyball-Platz gespielt. Livemusik und Leckereien gehören auch dazu. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Badespaß für Jung und Alt im Zschonergrundbad. © Petra Hornig

Festivaltag

Dresden - Die Theaterakademie des Theaters Junge Generation präsentiert am Samstag ihre künstlerischen Arbeiten und Ergebnisse. Der Festivaltag beginnt um 11 Uhr mit einem bunten Rahmenprogramm im Foyer (Kraftwerk Mitte 1) und bietet für ein 5-Euro-"Festivalbändchen" den ganzen Tag Inszenierungen nonstop. Das ganze Programm unter tjg-dresden.de.

Ein Tag voller Theater am Kraftwerk Mitte. © Holm Röhner

Kunst geht in Gärten

Radebeul - "Kunst geht in Gärten" heißt es am Wochenende in Radebeul. Garten- und kunstbegeisterte Besucher*innen können von Wahnsdorf bis Serkowitz, von Naundorf bis Radebeul-Ost in 23 paradiesischen Gärten Kunst kennenlernen, Schönheiten, Eigenheiten und Geheimnisse aufspüren. Von 13 bis 18 Uhr werden die Gärten jeweils offen sein. Die teilnehmenden Orte unter radebeul.de.

Garten und Kunst vereint in Radebeul. © Jens Kalaene/dpa

Trödeln mit Musik

Dresden - Am Wochenende wird hinter dem Haus der Presse (Devrientstraße 9) getrödelt. Von jeweils 9 bis 15 Uhr kann hier gebummelt, gefeilscht und gekauft werden. Am Sonntag wird das bunte Flohmarkttreiben von Livemusik begleitet. Von 11 bis 15 Uhr gibt es Dixie und Jazz mit dem Duo "Chill Blue" und Experten-Rat von Fachleuten, welche die "Dachbodenschätze" bewerten. Der Eintritt ist frei.

Feilschen, Trödeln und musikalische Unterhaltung hinter dem Haus der Presse. © Petra Hornig

Gassenzauber

Meißen - "Gassenzauber" bedeutet internationales Straßentheater in Meißen. Das ganze Wochenende gibt es unter freiem Himmel spannendes, skurriles und komödiantisches Theater für jedes Alter auf den Plätzen in der Burgstadt. Ab jeweils 13 Uhr werden die Zuschauer unterhalten und zudem mit kühlen Getränken versorgt. Der Eintritt ist frei, ein Hutgeld wird erbeten.

Zauberhaftes Schloss und verzauberte Gassen in Meißen. © Norbert Neumann

Sommerfasching

Langebrück - Fasching im Sommer? Auf dem Landgut Hofewiese wird es närrisch am Sonnabend. "Latollka & Friends" heißt das Motto, unter dem ab 16 Uhr das närrische Treiben beginnt. Es wird das Stück "Rapunzel fand ihr wahres Glück beim Faschingsschwof in Langebrück" aufgeführt. Am Abend ist Disko! Kostüme sind willkommen. Der Sonntag beginnt mit Frühschoppen zu Blasmusik ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Langebrück Helau! © Federico Gambarini/dpa

Musik in Tharandt

Tharandt - Das Musikfestival "Tharalala" an der Kuppelhalle in Tharandt (Pienner Straße 13) sorgt am Wochenende für viel Kurzweil mit regionalen Künstlern. Am Samstagvormittag ist eine lange Frühstückstafel geplant, ab 15 Uhr gibt es Cover und Neuinterpretationen. Am Sonntag erklingen nach dem Frühschoppen ab 10 Uhr heimatliche Blasmusik-Klänge. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag geben regionale Künstler ihre Blasmusik zum Besten. © empirephotostock/123rf

Stadtfest Riesa

Riesa - Die Sportstadt Riesa feiert am Wochenende das 30. Stadtfest. Zu den Highlights zählen ein großer Rummel auf der Elbwiese, ein riesiges Hüpfburgenland unterhalb des Mannheimer Platzes und eine Lasershow mit Pyroeffekten auf der Hauptbühne am Samstag um Mitternacht. Der Eintritt ist frei.

Die Stadt Riesa feiert ihr 30. Stadtfest. © Ove Landgraf