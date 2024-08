Weinfest, Offenes Regierungsviertel und Maskottchen auf Weltreise: Unsere Tipps für Euren Sonntag!

Dresden - Keine Langeweile aufkommen lassen! Am heutigen Sonntag erwarten Euch im Raum Dresden ein paar Veranstaltungen , die sich lohnen. Wir verraten Euch, wo ihr hin müsst.

Gefeiert wird am Sonntag von 13 bis 19 Uhr.

Zwönitz - Nach der Erstauflage im Jahr 2022 folgt nun der zweite Streich. Auf dem Marktplatz sowie dem Roß-Innenhof in Zwönitz wird am Wochenende das 2. Zwönitzer Weinfest gefeiert - mit über 100 verschiedenen Weinsorten, allerlei Gaumenschmaus und Live-Musik.

Dresden - Am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, öffnet zum 20. Mal die Staatsregierung ihre Türen zum "Offenen Regierungsviertel". Werfen Sie einen Blick in die Ministerialgebäude und informieren Sie sich über die Arbeit und Themen von Ministerpräsident und Co.

Es gibt viele Mitmachaktionen, Angebote für Kinder und reichlich Musik. Eintritt frei. Infos, Zeiten und Lageplan unter staatsregierung.sachsen.de/offenes-regierungsviertel.html