Unsere Tipps zum Sonntag: Das ist in Dresden und Umland los!

Grimma - Im Grimmaer Ortsteil Höfgen sind am Sonntagfrüh von 9 bis 11 Uhr die Wichtel los. Familien können die zauberhaften Wesen mit einer Routenkarte aufspüren. Am Ende der ca. 1,5 km langen Route wartet eine kleine Überraschung. Für Kinder von 3 bis 12 (und deren Eltern!) empfohlen. Die Familienkarte kostet 20 Euro, Start ist vor dem Tor der Höfgener Dorfstr. 2 (04668 Grimma). Weitere Infos und Anmeldung unter rauszeit-hoefgen.de .

Dresden - Zum 175. Jahrestag des Dresdner Maiaufstandes von 1849 findet am Sonntag ein erinnerungskultureller Spaziergang zu Orten der Dresdner Demokratiegeschichte statt. Dazu gehören das Sammelgrab für die Gefallenen des Maiaufstandes und fünf weitere auf dem Trinitatisfriedhof. An den ausgesuchten Gräbern wird Schauspieler Robby Langer aus Lebenserinnerungen und zeitgenössischen Schilderungen rezitieren. Eintritt frei. Ort: Trinitatisfriedhof, Fiedlerstraße 1. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Eingang zum Begegnungszentrum gegenüber der Trinitatiskirche.

Pillnitz - In der Orangerie von Schloss & Park Pillnitz sind am Sonntag 80 von Bonsai-Meistern und Liebhabern gestaltete, meist sehr alte Bonsai-Bäume zu sehen. Experten und Liebhaber aus Tschechien, Polen und Deutschland zeigen Techniken, halten Vorträge und bieten einen Bonsai-Workshop für Kinder an. Ein Markt bietet Artikel rund ums Thema Bonsai an. Sonntag 9 bis 17 Uhr. Eintritt: Bonsai-Ausstellung und Tagesticket Schlosspark 11 Euro Erw., Kinder bis 16 Jahre frei, schlosspillnitz.de.