Viel los in Dresden und Umgebung: Das gibt es am Muttertag alles zu erleben

Heute ist nicht einfach nur Sonntag, sondern auch Muttertag. In Dresden und Umgebung gibt es viel zu erleben.

Von Chris Pechmann

Dresden - Am Sonntag startet in Dresden das Dixieland Festival. Doch daneben gibt es weitere Veranstaltungen, die sich sehen lassen können.

Stadionsprecher-Tour

Dresden - Mit Dynamos wohl bekanntester Stimme, Peter Hauskeller, geht es auf Stadionsprecher-Tour durch das Rudolf-Harbig-Stadion. In seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit für den schwarz-gelben Kult-Verein haben sich eine Menge Kuriositäten angesammelt, die er an diesem Tag gern mit Besuchern teilen möchte. Los geht es um 10 Uhr. Erwachsene bezahlen 16 Euro. Für Ermäßigte gibt es die Führung für 9 Euro. Kinder bis 5 Jahre erhalten kostenfreien Eintritt.



Das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. © Jürgen-M. Schulter

Rundgang durch die Erlebniswelt

Meißen - Die Erlebniswelt MEISSEN lädt zur Themenführung ins Museum ein. Die ersten Porzellanmalerinnen arbeiteten in der Unterglasur- und der Blumenmalerei. Damals noch in der Minderheit beschäftigt die Manufaktur heute deutlich mehr Frauen als Männer - in allen Produktionsbereichen. Der Rundgang nimmt Besucher mit auf Entdeckungsreise und verknüpft die Geschichte einzelner Ausstellungsstücke mit spannenden Biografien. Beginn ist 11 Uhr. Die Führung kostet 17 Euro, für Ermäßigte 13 Euro. Der Eintritt in die Erlebniswelt ist inklusive.

Porzellanmalerinnen sind in Meißen in der Mehrheit. © imago/Sylvio Dittrich

Buchvorstellung

Dresden - In der aktuellen Sonderausstellung werden das Leben und Werk des Dresdner Komponisten Udo Zimmermann vorgestellt. Eine neue Publikation zum Künstler lässt Zeitgenossen und Weggefährten zu Wort kommen, um ein neues Licht auf Zimmermann zu werfen. Eintritt: 4 Euro. Um vorherige telefonische Anmeldung unter 0351-2618234 oder per Mail an romy.donath@museen-dresden.de wird gebeten.



Das Werk des Dresdner Komponisten Udo Zimmermann steht hier im Vordergrund. © Eric Münch

Skandale im Kloster

Nossen - Der Muttertag wird im Klosterpark Altzella mit Kultur, Kaffee und Klatsch gefeiert. Auch die eine oder andere anstößige Geschichte sowie eine spannende und unterhaltsame Führung durch den romantischen Klosterpark soll Besucher begeistern. Zum Preis von 14 Euro ist das Kaffeegedeck inklusive. Tickets gibt es unter shop.schloesserland-sachsen.de.



Auch im Klosterpark Altzella ist am Sonntag was los. © Norbert Neumann

Dixieland in Familie

Dresden - Traditionell beginnt auch im Jahr 2024 das Dresdner Internationale Dixieland Festival mit der Veranstaltung "Dixieland in Familie" im Dresdner Zoo. Groß und Klein sind eingeladen - mit Spiel, Spaß, Spannung und vielen Tieren. Im Auszug aus dem "Dixieland-ABC für Kinder" lernen Knirpse vieles über Jazz, Instrumente und vieles mehr rund um die Musik. Beginn ist 10 Uhr.

Die Dixie-Parade mit Brass-Bands zieht eine kleine Runde über Terrassenufer und Neumarkt. © PR/Hendrik Meyer

Burgfest

Wolkenstein - Die Stadt lädt am Wochenende zum Mittelalter-Spektakel auf Schloss Wolkenstein ein. Ab 11 Uhr erwartet Besucher ein historischer Markt, Ritterkampf, Theater und Feuerzauber. Für das kleine Volk gibt es Kerzenziehen, Schminken und Brandmalerei. Der Eintritt kostet pro Tag 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Gewandete & Ermäßigte. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. Das Familienticket gibt es für 25 Euro (2 Erwachsene + 2 Kinder bis 16 Jahre).

Schloss Wolkenstein ist im Erzgebirgskreis in Sachsen zu finden. © imago/Sylvio Dittrich

Mittelalter-Spektakel

Liebstadt - Das Kuckucksteiner Burgspektakel lockt am Wochenende mit Ritterschwertkampf, feinstem Schmaus und jeder Menge Spielen für Kinder. Jeweils ab 10 Uhr sollen sich Besucher auf eine Zeitreise in die Vergangenheit begeben. Der Eintritt kostet für Erwachsene 7 Euro. Kinder können kostenlos hin. Auch das Schloss steht für Besucher des Spektakels an diesem Tag offen.

Das Kuckucksteiner Burgspektakel lockt mit dem Mittelalter. (Symbolbild) © 123RF/fotorince