13.06.2026 06:12 Volles Programm zum Samstag: Hier sind zehn Tipps für Dresden und Umgebung

Ob Festival, Familienfest oder Pferderennen: Diese zehn Tipps machen den Sonnabend in Dresden und Umgebung besonders abwechslungsreich.

Von Antje Ullrich, Calvin Schröder

Dresden - Langeweile hat am Samstag keine Chance: Von Weinmarkt und Rennbahn über historische Spektakel bis hin zu Anime-Konzert und Dinosauriern bei Nacht reicht die Palette der Veranstaltungen in Dresden und Umgebung. Hier kommen unsere besten Ausflugstipps für den Tag.

Westhangfest

Dresden - Das Westhangfest in Gorbitz steht in diesem Jahr unter dem Motto "Gorbitz macht schlau!". Auf der Höhenpromenade zwischen Amalie-Dietrich-Platz und Merianplatz heißt es deshalb von 11 bis 18 Uhr entdecken und mitmachen, zum Beispiel bei Bewegungsspielen, Knobelaufgaben oder Experimenten. In der Passage lockt zudem das Stadtmuseum mit der aktuellen Sonderausstellung "Platte Ost/West" und lädt zum "Platten"-Gießen und Verzieren ein. Schülerbands und lokale Musikgruppen sorgen für musikalische Unterhaltung. Der Eintritt ist frei. Infos: ewg-dresden.de/aktuelle-news/westhangfest-26-13-juni-2026/

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Das Westhangfest verwandelt die Gorbitzer Höhenpromenade in eine große Erlebnismeile für Jung und Alt. © Petra Hornig

Weinmarkt

Dresden - Ein neues Fest für Weinfreunde: Erstmals verwandelt sich der Altmarkt in eine große Genussmeile. Beim Weinmarkt präsentieren Winzer aus deutschen Anbaugebieten und dem benachbarten Ausland ihre Rot-, Rosé- und Weißweine sowie Winzersekte. Dazu gibt es regionale Spezialitäten, Flammkuchen und weitere kulinarische Angebote. Zwischen den Ständen lässt sich entspannt probieren, genießen und der Frühsommer in der Dresdner Innenstadt auskosten. Der Weinmarkt läuft noch bis zum 21. Juni. Geöffnet ist am Samstag von 12 bis 22 Uhr.

Beim ersten Weinmarkt auf dem Altmarkt präsentieren Winzer ihre besten Tropfen. (Symbolfoto) © 123rf/puhhha

Anime-Konzert

Dresden - Ein Muss für Anime-Fans: Im Stromwerk verschmelzen am Samstag Musik und Anime-Kultur zu einem besonderen Erlebnis. Bei "The Anime Experience" erklingen bekannte Soundtracks aus Serien und Filmen wie "One Piece", "Naruto" oder den Werken von Studio Ghibli - interpretiert mit Piano und Violine. Ein Höhepunkt des Abends ist der Auftritt von Daniel Schlauch. Der Synchronsprecher beantwortet in einem moderierten Gespräch Fragen aus dem Publikum und gibt Einblicke in seine Arbeit. Die Veranstaltungen beginnen um 16.30 Uhr und 20 Uhr. Ein Teil der Erlöse kommt der Kinder- und Jugendmedizin in Dresden zugute. Tickets gibt es unter dresden-stromwerk.de

30 Stunden Rave

Dresden - Zurück in die 90er, ohne die Gegenwart zu vergessen: Beim Event "Rave Generations" treffen am Wochenende im Puschkin Dresden legendäre Rave-Vibes auf moderne elektronische Sounds. Das Konzept: ein generationenübergreifendes Party-Erlebnis mit Open-Air-Bühne, Clubnacht und insgesamt 30 Stunden Musik. Auf dem Line-up stehen unter anderem bekannte Szenegrößen wie Hardy Hard, Da Hool und zahlreiche weitere Acts. Gefeiert wird von Samstag bis Sonntag auf mehreren Floors und unter freiem Himmel. Los geht es am 13. Juni, es sind Tages- oder Wochenendtickets erhältlich.

Blick hinter die Kulissen

Dresden - Wie arbeitet eigentlich die Stadtverwaltung? Beim "Offenen Rathaus" im Stadtforum Dresden können Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Neben Führungen durch die neuen Arbeitswelten gibt es zahlreiche Informationsstände, Mitmachangebote und Gespräche mit Vertretern der Stadt. Vor dem Gebäude präsentieren Feuerwehr, Polizei und Ordnungsamt ihre Fahrzeuge und Technik. Im Inneren informieren verschiedene Ämter über aktuelle Projekte. Auch für Kinder gibt es Spiel- und Bastelangebote. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Stadtforum können Besucher die Arbeit der Stadtverwaltung kennenlernen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. © picture alliance/dpa

Start der Rennsaison

Dresden - Auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz startet am Samstag die Rennsaison 2026. Beim Freiberger Aufgalopp-Renntag stehen insgesamt sieben Rennen auf dem Programm, darunter das mit 52.000 Euro dotierte BBAG-Auktionsrennen über 1200 Meter. Neben spannendem Pferdesport erwartet die Besucher ein Familienprogramm mit Spielplatz und Ponyreiten. Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die Tore öffnen um 12 Uhr, das erste Rennen startet um 14 Uhr. Tickets kosten 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt. Weitere Infos: galopprennbahn-dresden-seidnitz.de

Mit sieben Rennen startet die Galopprennbahn Dresden-Seidnitz in die neue Saison. © Norbert Neumann

Frut Festival 4.0

Pirna - Musik, Kultur und jede Menge Festivalstimmung: Auf der Festwiese in Graupa steigt am Samstag das "frut Festival 4.0". Das alternative Musik- und Kulturfestival setzt auf Vielfalt, Toleranz und Gemeinschaft und bringt Livebands, Kunstaktionen und Workshops zusammen. Neben dem abwechslungsreichen Bühnenprogramm erwartet die Besucher ein liebevoll gestaltetes Festivalgelände mit vielen Möglichkeiten zum Mitmachen, Austauschen und Entdecken. Das Festival richtet sich an alle Generationen und lädt zum gemeinsamen Feiern unter freiem Himmel ein. Los geht es am Samstag ab 14 Uhr.

Lustlager

Zeithain - Der Geschichts- und Traditionsverein Sachsen Zeithain lädt zum großen Lustlager nach Zeithain ein. Das höfische Spektakel wird um 10.30 Uhr von König August II. eröffnet. Die Besucher erwartet ein buntes Programm aus Feldgottesdienst, exerzierenden Truppen, einer barocken Tanzvorführung und Modenschau, Vogelschießen sowie Crocquet mit dem König. Für die Kleinsten gibt es Kinderspiele und eine Hüpfburg. Der Eintritt ist frei. Infos: lustlager.info

Beim höfischen Spektakel in Zeithain stehen Geschichte, Tradition und Familienprogramm im Mittelpunkt. © imago/Sylvio Dittrich

Jenseits der Öffnungszeiten

Kleinwelka - Zwischen Urzeit und Abendlicht: Den Saurierpark Kleinwelka kann man am Samstag bei Sonderöffnungszeiten von 17 bis 22 Uhr "Jenseits der Öffnungszeiten" erleben. So erwartet die Besucher an der Ursuppe ein Afterwork-Bereich mit chilligen Beats und Cocktails. Im Dinorama läuft "Jurassic Park", im Lesezelt gibt es Geschichten für Groß und Klein und es kann gebastelt werden. Das reguläre Tagesticket für 19 Euro berechtigt auch zum Besuch der Sonderveranstaltung. Wer ab 17 Uhr kommt, zahlt 15 Euro. Infos: saurierpark.de

Im Saurierpark Kleinwelka können Besucher Dinosaurier einmal in besonderer Abendstimmung erleben. © imago images/Steffen Unger

Schiebocker Tage

Bischofswerda - Zu den Schiebocker Tagen geht's am Wochenende (Sa. ab 14 Uhr, So. ab 10 Uhr) nach Bischofswerda. Dann verwandelt sich die Innenstadt in eine bunte Festmeile mit Fahrgeschäften (Sa./So. ab 14 Uhr) - darunter das 36 Meter hohe HighSky-Riesenrad mit Panorama-Gondeln -, Bühnenprogramm, Musik und regionalen Spezialitäten. Highlights sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr das Familienfest am Mühlenteich und am Sonntag um 13 Uhr das traditionelle Schiebock-Rennen, bei dem auf einem 300 Meter langen Parcours Holzkarren übers Kopfsteinpflaster flitzen. Der Eintritt ist frei. Infos: schiebockertage.de

Das Schiebock-Rennen gehört zu den Höhepunkten der Schiebocker Tage und begeistert jedes Jahr zahlreiche Zuschauer. © RocciPix / Rocci Klein