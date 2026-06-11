Die 19. "Lange Nacht der Galerien und Museen" in Dresden wartet mit schmucker Kooperation auf

Dresden - Die 19. "Lange Nacht der Galerien und Museen" am 18. Juni im Barockviertel überrascht mit einer schmucken Kooperation: Die Goldschmiedin Barbara Oehlke (56) fertigt Ohrringe und Anhänger nach Scherenschnitten von Künstler Alabaster Becher (36).

Kunstfertiges Duo: Barbara Oehlke (56) und Alabaster Becher (36) fachsimpeln in der Goldschmiede. © Thomas Türpe

Die Originale sind vom 18. bis 21. Juni in der leerstehenden Ladenfläche auf der Hauptstraße 20 zu sehen. Dort präsentiert Becher rund 200 Leinwand-Arbeiten, Scherenschnitte aus Lkw-Planen, Grafiken, Serien mit Bunt- und Aquarellstiften.

Ein 40 x 110 Zentimeter großer Scherenschnitt, zusammengesetzt aus Dutzenden Polygonen, diente Barbara Oehlke als Vorlage für ihre Schmuckstücke.

Die Goldschmiedin verkleinerte und laserte das "Schnittmuster" auf Sterling-Silber-Rohlinge. Den Schmuck gibt es ab 80 Euro in der Goldschmiede gegenüber, auf der Hauptstraße 15.

"Ich beschäftige mich mit den großen Fragen der Welt. Künstlerisch zu arbeiten ist für mich die Möglichkeit, ohne Sprache nachzudenken", beschreibt Becher seinen Arbeitsprozess. Und er denkt viel.