Die 19. "Lange Nacht der Galerien und Museen" in Dresden wartet mit schmucker Kooperation auf

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Die 19. "Lange Nacht der Galerien und Museen" am 18. Juni im Barockviertel überrascht mit einer schmucken Kooperation.

Von Katrin Koch

Dresden - Die 19. "Lange Nacht der Galerien und Museen" am 18. Juni im Barockviertel überrascht mit einer schmucken Kooperation: Die Goldschmiedin Barbara Oehlke (56) fertigt Ohrringe und Anhänger nach Scherenschnitten von Künstler Alabaster Becher (36).

Kunstfertiges Duo: Barbara Oehlke (56) und Alabaster Becher (36) fachsimpeln in der Goldschmiede.
Kunstfertiges Duo: Barbara Oehlke (56) und Alabaster Becher (36) fachsimpeln in der Goldschmiede.  © Thomas Türpe

Die Originale sind vom 18. bis 21. Juni in der leerstehenden Ladenfläche auf der Hauptstraße 20 zu sehen. Dort präsentiert Becher rund 200 Leinwand-Arbeiten, Scherenschnitte aus Lkw-Planen, Grafiken, Serien mit Bunt- und Aquarellstiften.

Ein 40 x 110 Zentimeter großer Scherenschnitt, zusammengesetzt aus Dutzenden Polygonen, diente Barbara Oehlke als Vorlage für ihre Schmuckstücke.

Die Goldschmiedin verkleinerte und laserte das "Schnittmuster" auf Sterling-Silber-Rohlinge. Den Schmuck gibt es ab 80 Euro in der Goldschmiede gegenüber, auf der Hauptstraße 15.

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"Ich beschäftige mich mit den großen Fragen der Welt. Künstlerisch zu arbeiten ist für mich die Möglichkeit, ohne Sprache nachzudenken", beschreibt Becher seinen Arbeitsprozess. Und er denkt viel.

Alabaster Becher zeigt vor dem Ausstellungsraum das große Scherenschnitt-Original.
Alabaster Becher zeigt vor dem Ausstellungsraum das große Scherenschnitt-Original.  © Thomas Türpe
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Anhänger und Ohrstecker mit dem Scherenschnitt-Motiv.
Anhänger und Ohrstecker mit dem Scherenschnitt-Motiv.  © Thomas Türpe

Das zeigt in der Pop-up-Galerie auch seine interaktive Schießstand-Installation. Sie thematisiert gezielte Angriffe auf medizinische Hilfskräfte in Kriegsgebieten und wird mit dem Podiumsgespräch (20. Juni, 17 Uhr) "Vom Schutzsymbol zur Zielscheibe" begleitet. Bechers Kunst kann gekauft oder gemietet (kunst-mieten-dresden.de) werden.

Titelfoto: Thomas Türpe

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