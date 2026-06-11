18. Westhangfest kommt: In Gorbitz werden die Eimer gestapelt
Dresden - Unter dem Motto "Gorbitz macht schlau" wird am 13. Juni das 18. Westhangfest gefeiert.
Lange war unklar, ob das eintrittsfreie Stadtteilfest nach Auslaufen der Förderung und in Ruhestand gegangener Organisatoren weiterbestehen wird.
Doch dank Omse-Verein, Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), Förderung durch den Stadtbezirksbeirat Cotta und 40 mitwirkenden Vereinen und Institutionen kann entlang der Höhenpromenade von 11 bis 18 Uhr gefeiert werden - mit Livemusik, Forscherstraße, Sinnespfad und Wissensdisko.
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Kitas und Schulen beteiligen sich am Programm ebenso wie TU-Baufakultät oder Stadtmuseum. Die Malerprofis von "Brillux" laden zum Horizontalstapeln ihrer Eimer ein.
Rund um die aktuelle Ausstellung "Platte Ost/West" können Besucher eine eigene Platte gießen und verzieren.
Titelfoto: Steffen Füssel