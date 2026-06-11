18. Westhangfest kommt: In Gorbitz werden die Eimer gestapelt

Dresden - Unter dem Motto "Gorbitz macht schlau" wird am 13. Juni das 18. Westhangfest gefeiert.

Fest-Koordinatorin Susann Wagner (47) und EWG-Mitarbeiter David Kaboth (36) versuchen sich an der Quer-Stapelei. © Steffen Füssel

Lange war unklar, ob das eintrittsfreie Stadtteilfest nach Auslaufen der Förderung und in Ruhestand gegangener Organisatoren weiterbestehen wird.

Doch dank Omse-Verein, Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), Förderung durch den Stadtbezirksbeirat Cotta und 40 mitwirkenden Vereinen und Institutionen kann entlang der Höhenpromenade von 11 bis 18 Uhr gefeiert werden - mit Livemusik, Forscherstraße, Sinnespfad und Wissensdisko.