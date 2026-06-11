18. Westhangfest kommt: In Gorbitz werden die Eimer gestapelt

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Unter dem Motto "Gorbitz macht schlau" wird am 13. Juni das 18. Westhangfest gefeiert.

Von Katrin Koch

Dresden - Unter dem Motto "Gorbitz macht schlau" wird am 13. Juni das 18. Westhangfest gefeiert.

Fest-Koordinatorin Susann Wagner (47) und EWG-Mitarbeiter David Kaboth (36) versuchen sich an der Quer-Stapelei.
Fest-Koordinatorin Susann Wagner (47) und EWG-Mitarbeiter David Kaboth (36) versuchen sich an der Quer-Stapelei.  © Steffen Füssel

Lange war unklar, ob das eintrittsfreie Stadtteilfest nach Auslaufen der Förderung und in Ruhestand gegangener Organisatoren weiterbestehen wird.

Doch dank Omse-Verein, Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft (EWG), Förderung durch den Stadtbezirksbeirat Cotta und 40 mitwirkenden Vereinen und Institutionen kann entlang der Höhenpromenade von 11 bis 18 Uhr gefeiert werden - mit Livemusik, Forscherstraße, Sinnespfad und Wissensdisko.

Gaukler &amp; Musiker beim Westhangfest 2025 - da drehte sich alles um das Thema Märchen.
Gaukler & Musiker beim Westhangfest 2025 - da drehte sich alles um das Thema Märchen.  © Petra Hornig
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Kitas und Schulen beteiligen sich am Programm ebenso wie TU-Baufakultät oder Stadtmuseum. Die Malerprofis von "Brillux" laden zum Horizontalstapeln ihrer Eimer ein.

Rund um die aktuelle Ausstellung "Platte Ost/West" können Besucher eine eigene Platte gießen und verzieren.

Titelfoto: Steffen Füssel

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