Vom Riesen-Penis bis zur Kreuzigung: Die verrückten Kisten der Saloppe-Rennen

Von Katrin Koch

Dresden - Zum 20. Mal rasen am 2. September tollkühne Männer und Frauen in ihren verrückten Seifenkisten auf 800 Meter langen Serpentinen von der Saloppe gen Elbe. Zum Jubiläum lohnt ein Blick zurück - auf die spektakulärsten Vehikel des "Saloppe SeifenKistenRennens". 2003 der erotische Auftakt: Ein XXL-Penis auf vier Rädern. © PR Gleich die Premiere 2003 sorgte mit einem güldenen Riesen-Penis für das Auftakt-Feuerwerk. Was 2006 ein großer Spaß war, ist heute bittere Realität: Gleich zwei Teams starteten damals mit einem Panzerfahrzeug. Den Rad-Doping-Skandal von Jan Ulrich thematisierte 2007 eine Seifenkiste mit Riesen-Injektionsnadel. Ein buntes, opulent geschmücktes Bollywood-Mobil ging im Folgejahr an den Start, wie auch ein mit Klopapier überzogener, unappetitlicher Riesenhaufen. Den Gipfel der Geschmacklosigkeit allerdings erreichte 2019 das "Team Bethlehem", das Jesus' leidvollen Weg zur Kreuzigung in Form einer Seifenkistenfahrt inszenierte. Da hagelte es gar von der katholischen Kirche Protest. Das Weihnachtsmann-Mobil verlagerte 2005 die Festtage in den Sommer. © PR 2006 schien die Talfahrt der Panzer noch lustig. © PR Eine Blauhelm-Truppe rast 2004 gen Elbe. © PR 2018 wurde der Dschungel samt Mythen und Kulten lebendig. © PR

"Aktuell haben sich bereits sechs Teams angemeldet, aber bis Mitte August sollten es mindestens zwölf sein, damit das Rennen ausgetragen werden kann", so Sven Morenz von Veranstalter Waterloo Produktion.

