Von der Corsage bis zum Federkragen: Kostüm-Verkauf im Dresdner Travestietheater

Der Theaterhof verwandelt sich am 8. und 9. Juni in ein Open-Air-Spektakel für Groß und Klein. © Eric Münch

Einen Teil des Verkaufserlöses will Zora einem Kindergarten spenden. "Meist werden bei der Verabschiedung der Kinder in die Schule kleine Theaterstücke aufgeführt. Das möchte ich unterstützen." Kitas können sich unter Stichwort "Kostümverkauf" per E-Mail an info@carte-blanche.de für den Zuschuss bewerben.

Keine Sorge - es bleibt noch genügend Flitter für die Bühnenstars. Die Highlights zum Jubiläum: Schlager-Queen Miss Chantal und Comedy-Star Elke Winter verzaubern bei der Cocktailnacht am 6. Juni. Tags darauf bittet Zora Schwarz zur "White Night", am Samstag zum eintrittsfreien "Tag des offenen Theaters" (10-16 Uhr) mit Open-Air-Shows, Theaterführungen und Kostümverkauf (11 Uhr).

Am 8. Juni steigt die "Jubiläumsshow" (20 Uhr), am 9. Juni die "40 Jahre Show" (13 Uhr) und der Auftritt der Stripper-Truppe SixxPaxx (19 Uhr). "Insgesamt haben wir an vier Tagen acht Stargäste", freut sich Zora.

Auch am 9. Juni (11-14 Uhr) lockt das Kinderprogramm "Prinzessinnen vs. Piraten" in den Theaterhof. Infos: carte-blanche-dresden.de.