Von Dresden nach Gambia: Abenteuer auf vier Rädern startet

Content Creator Jan Schütz (35) vom Starnberger See stellt sich zum ersten Mal der dreiwöchigen Rallye und freut sich auf das Abenteuer. © Eric Münch

Mutige Abenteurer machen sich dabei mit ihren ausrangierten Fahrzeugen auf den Weg nach Afrika. Ihr Ziel: die gambische Hauptstadt Banjul. 59 Teilnehmende legen dabei eine Strecke von 7200 Kilometer zurück - und das in drei Wochen.

Auf ihrem Weg nach Gambia durchqueren sie Deutschland, Frankreich und Spanien, bevor sie den afrikanischen Kontinent erreichen. Doch die Rallye ist weit mehr als nur eine abenteuerliche Fahrt. Der eigentliche Sinn des Events liegt in der Wohltätigkeit: Am Ende der Strecke werden die Autos versteigert und der Erlös an soziale Projekten in Gambia gespendet.

Auch Neuling Jan Schütz (35), Content Creator, ist von dieser Idee begeistert: "Die Rallye erfüllt nicht nur meine Leidenschaft für das Reisen. Der Hauptgrund für meine Teilnahme war das Spenden - tolles Konzept."