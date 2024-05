Was geht in und um Dresden? Sieben Tipps zum Sonntag

Was geht in und um Dresden? Unsere Tipps zum Sonntag.

Von Dana Peter

Dresden - Auch an diesem Sonntag gibt es wieder einiges in und um Dresden zu erleben. Wir sagen Euch, was.

Wandertag

Moritzburg - Staatsminister Martin Dulig (50, SPD) lädt am Sonntag zur Familienwanderung ein. Die Tour beginnt um 9.50 Uhr am Bahnhof Moritzburg, führt zum Dippelsdorfer Teich durchs Landschaftsschutzgebiet. Mit Abstechern zum Ilschenteich, Kreyernberg und Forsthaus Kreyern entlang des Lockwitzbaches zur Spitzgrundmühle. Die Strecke ist 9,5 Kilometer lang. Wem das zu weit ist, kann auf halber Strecke abkürzen. Vom Spitzgrund fährt alle zwei Stunden ein Bus zurück nach Moritzburg. Teilnahme kostenfrei.

Beim Wandertag mit Martin Dulig (50, SPD) geht es nach Moritzburg. © 123RF/stockgiu

Spiele-Event

Königstein - Am Sonnabend und Sonntag ist jeweils von 12 bis 17 Uhr auf der Festung Königstein das Spiele-Event "Familien-Spiele-Fest(ung)" zu erleben. Es stellt mehr als 100 Brett-, Würfel-, Karten- und Knobelspiele zum Ausprobieren bereit. Alle Angebote sind im Festungseintritt (15/12 Euro) enthalten. Die Festung ist bereits ab 9 Uhr geöffnet.

Auf der Festung Königstein warten zahlreiche Brettspiele zum Ausprobieren und Entdecken. © 123RF/kriachko

Zitrustage

Großsedlitz - Der Barockgarten Großsedlitz verwandelt sich am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in ein Paradies für Freunde der Zitrus-, Orangerie- und Gartenkultur. Verkaufsstände mit Marmelade, Schokolade, Tee, Zitrusölen, Keramik, Porzellanmalerei, Pflanzgefäßen oder Gartengeräten locken in die Orangerien. Beachtlich ist die Sammlung von rund 200 Zitruspflanzen, darunter 100 teilweise seltene und alte Sorten. Eintritt: 10/8 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3 Euro. Infos unter barockgarten-grosssedlitz.de.

Das Wochenende im Barockgarten Großsedlitz steht ganz im Zeichen von Zitrone und Co. - mehr als 200 verschiedene Zitruspflanzen dürfen bestaunt werden. © 123RF/steidi

Kunstmarkt

Rochsburg - Der Schlossvereins Rochsburg e.V. lädt am Sonntag, von 10.30 bis 17 Uhr, zum Kunstmarkt aufs Schloss. Die Gäste können sich auf einen Mix an Künstlern aus der Region freuen, die im Burghof ihre Arbeiten präsentieren. Von Malerei und Fotografie über Keramik bis hin zu Schmuck, Filzarbeiten, Holzgestaltung und vielem mehr reicht das Spektrum - eine gute Gelegenheit zum Schauen, Staunen und Shoppen. An kulinarischen Genüssen wird es nicht fehlen. Eintritt frei.

Gartenfest

Pillnitz - Am Sonnabend und Sonntag steigt das Pillnitzer Gartenwochenende. Dutzende einheimische Produzenten und regionale Händler bevölkern die Wiese an der Maillebahn des Schlossparks. Ein Eldorado für Gartenfans: Von jeweils 10 bis 17 Uhr haben an beiden Tagen rund 60 Verkaufsstände geöffnet. Eintritt aus Richtung Leonardo-da-Vinci-Straße und des Elbradweges frei. Die Führung "Der Pillnitzer Schlosspark - Geschichte und botanische Besonderheiten"am Sonntag um 11.30 Uhr kostet 19 Euro inkl. Eintritt. Tickets & Infos unter schlosspillnitz.de.

Im Schlosspark Pillnitz gibt es immer etwas zu entdecken. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dp

Adelsgeschichte

Nossen - Rüdiger von Schönberg begibt sich am Sonntag um 15 Uhr mit Gästen auf Spurensuche im Schloss Nossen. In der Ausstellung "Die Familie von Schönberg in acht Jahrhunderten" werden beeindruckende Objekte gezeigt. Als Familienmitglied und Kenner der Schönbergschen Stiftung weiß der Adlige so manche Geschichte zu den Ausstellungsstücken zu berichten. Die Teilnahme kostet 10/7 Euro, buchbar unter www.schloss-nossen.de.

Welche Geheimnisse verbergen sich hinter den Mauern von Schloss Nossen? © Norbert Neumann

Entdeckertour

Weesenstein - Die Sonntagsführung "Verstecktes & Entdecktes" ab 11 Uhr bietet die Gelegenheit, einen Blick hinter die sonst verschlossenen Türen Weesensteins zu werfen. Der Rundgang führt über die Böden und das Dach wieder hinab in den Wintergarten. Tickets (12/10 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3 Euro) unter www.schloss-weesenstein.de.