Was gibt's am letzten Ferien-Sonntag zu erleben? 11 Ausflugs-Tipps für Dresden!

Dresden - Am heutigen Sonntag könnt Ihr noch einmal den letzten Ferientag in Sachsen genießen! Hier findet Ihr elf Ausflugs-Tipps für Dresden und Umgebung.

Coswig - Mit der "Johnny Cash 91th Birthday Show" kommen die Cashbags mit ihrem Auftritt in der Börse Coswig dem Original wieder ganz nah. Wer den "Man in Black" nicht vergessen will, sollte die Cashbags am Sonntag erleben. Konzertbeginn: 19 Uhr. Tickets: ab 28 Euro unter boerse-coswig.de.