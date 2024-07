Fünf Tipps zum Sonntag in Dresden: Das ist heute los

Dresden - Einen Schritt vor, zwei zurück: Erneut kommt der Sommer am Wochenende nicht in Fahrt. Kaum wird es heiß, kommt die nächste kalte Dusche. Der Sonntag fällt in Dresden entsprechend dürftig aus. Wolkenverhangen und nicht sonderlich warm dürfte es werden. Immerhin: Hier gibt es ein paar schöne Veranstaltungstipps!