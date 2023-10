06.10.2023 09:05 Wer wird Weltmeister? Internationaler Tanz-Cup macht Dresden Beine

122 Tanzpaare aus 14 Nationen treten am morgigen Samstag (10 bis 23.30 Uhr) beim Dresden Dance Cup in der BallsportArena an.

Von Katrin Koch

Dresden - 122 Tanzpaare aus 14 Nationen treten am morgigen Samstag (10 bis 23.30 Uhr) beim Dresden Dance Cup in der BallsportArena an. Die Dresdner Julia Luckow (39) und Erik Heyden (39) tanzen um den Weltmeistertitel-Titel. © Sebastian Markowski Unter den Startern der erstmals in Dresden ausgetragenen 10-Tänze-WM: die Dresdner Erik Heyden (39) & Julia Luckow (39), seit 2018 Deutsche Meister und Weltmeister 2019. "Wir wollten uns schon 2020 bei den geplanten Deutschen Latein-Meisterschaften in Dresden verabschieden, aber dann machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung", verrät Luckow. Als der Verein TSC Excelsior Dresden den Zuschlag für die WM bekam, konnten die Lokalmatadoren nicht widerstehen. Sie wollen es noch einmal wissen und zum zweiten Mal Weltmeister werden. Infos/Tickets (11 bis 81 Euro) unter www.dresden-dance-cup.de und an der Tageskasse.

Titelfoto: Sebastian Markowski