Karriere-Ende! Dresdner WM-Paar bittet zum letzten Tanz

Dresden - Julia Luckow (40) und Erik Heyden (39) machen Schluss! Jahrelang gehörten die Dresdner zur deutschen und internationalen Tanz-Elite, nun beenden sie ausgerechnet bei der 10-Tänze-Weltmeisterschaft in ihrer Heimatstadt eine erfolgreiche Karriere.

"Das letzte Preisgeld, an das ich mich erinnern kann, ist schon einige Jahre her", sagt Erik. Damals gab es 130 Euro.

"Wir Tänzer haben ja noch einen normalen Job", so Julia, die im echten Leben Ärztin ist. Von Preisgeldern können die Weltmeister von 2019, die auch im privat ein Paar sind, nicht leben.

Das wird in Fachkreisen gern auch mal Königsdisziplin genannt, weil es so anspruchsvoll ist. Zehn Tänze müssen die Paare perfekt beherrschen, fünf Standard (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slow Fox, Quick Step) und fünf Latein (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive).

"Wir wollen hier in Dresden Abschied nehmen und vor unseren Familien noch einmal richtig Gas geben", strahlte Julia am Donnerstag bei der Präsentation eines ganz besonderen WM-Formats.

Die Vorfreude ist dem Paar förmlich ins Gesicht geschrieben. © Thomas Türpe

Doch stehen beim Turnier am 7. Oktober in der BallsportARENA eh die Emotionen im Mittelpunkt. Beide beenden im Anschluss ihre Karriere, werden dem Tanzsport aber in verschiedenen Funktionen erhalten bleiben.

Dass sie das ausgerechnet in Dresden können, ist zu großen Teilen auch Julias Verdienst. "Ich komme immer wieder auf lustige Ideen und setzte dann meine Leute im Verein unter Stress", lacht sie.

Neben der WM (bislang haben 24 Paare aus aller Welt gemeldet) werden bei der "Dresden Dance Cup" getauften Veranstaltung übrigens noch eine Reihe anderer Turniere in den verschiedensten Altersklassen sowie ein Einladungsturnier mit der Standard-Elite stattfinden.

Tickets (ab 21/11 Euro) gibt es hier zu kaufen: dresden-dance-cup.de