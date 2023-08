Wieder wandern mit der MOPO: Auf Schusters Rappen durchs Seifersdorfer Tal

Seifersdorf - Fast 200 Jahre war Schloss Seifersdorf in Wachau im Besitz der berühmten Familie von Brühl. Anno 1747 erwarb der Premierminister von August dem Starken, Heinrich Graf von Brühl (1700-1763), das alte Rittergut. Ob er es je betreten hat, ist nicht verbürgt. Doch wer auf Schusters Rappen bei der 8. MOPO-Wanderung am 10. September mit unterwegs ist, kann das heute in Gemeindebesitz befindliche Schloss inmitten eines wildromantischen Parks entdecken.