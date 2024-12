Acht Tipps zum ersten Advents-Wochenende: Das ist rund um Dresden los

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (11 bis 17 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke – hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de .

Rammenau - Zum Backtag in der Gesindeküche lädt am Sonnabend von 13 bis 15 Uhr das Barockschloss Rammenau (Am Schloß 4). Zur Vorweihnachtszeit gehören natürlich selbst gebackene Plätzchen. Für kleine Bäcker ist alles vorbereitet. Hier dürfen Plätzchen ausgestochen, gebacken und nach Herzenslust verziert werden. Geeignet für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Kosten: 5 Euro plus Schloss-Eintritt (5/4 Euro). Infos unter: barockschloss-rammenau.com.