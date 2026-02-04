Zum 200. Todestag: SLUB zeigt Jubiläumsausstellung "Kein Freischütz für Dresden"

Dresden - 2026 jährt sich der Todestag Carl Maria von Webers (1786-1826) zum 200. Mal. Zu diesem Jubiläum widmet die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek ( SLUB ) dem Komponisten die Ausstellung "Kein Freischütz für Dresden", die ihn anhand originaler Handschriften im Buchmuseum vor allem als Wegbereiter einer "deutschen Oper" präsentiert.

Die Ausstellungsvitrinen in der "Schatzkammer" des SLUB-Buchmuseums. Die kostbaren Exponate dürfen nur bei einer geringen Lichtstärke (maximal 50 Lux) gezeigt werden. © Holm Helis

Die SLUB bewahrt unter anderem das historische Notenarchiv der Sächsischen Staatsoper und somit zentrale Zeugnisse der Dresdner Weber-Rezeption. "Ein reicher Fundus für unsere Ausstellung zum Jubiläumsjahr", sagt Katrin Stump, Generaldirektorin der SLUB.

Die Schau folge einer Ausstellung, die die damalige Landesbibliothek 1926 im Japanischen Palais zu Webers 100. Todestag organisierte. "Schon damals gab es keinen Freischütz", so Stump. Dafür waren einst und sind jetzt wieder Spitzenstücke wie das Autograf der Oper "Euryanthe" erstmals wieder öffentlich zu sehen. Stump: "Leihgaben aus der Semperoper und dem Stadtmuseum ermöglichen ein umfassendes Bild des Komponisten in seiner Dresdner Zeit."

Weber hatte den "Freischütz" für Berlin geschrieben, das Werk erst ein Jahr nach der dortigen Uraufführung nach Dresden gebracht. Deshalb lagern entsprechende Unterlagen in Berlin.

"Das Motto ist daher schon ehrlich", sagt Manuel Gervink, Erster Vorsitzender der Internationalen Carl-Maria-von-Weber-Gesellschaft. Dennoch könne man Dresden als d i e Weber-Stadt bezeichnen: "Er hatte sich immer nach einem festen Engagement gesehnt. Das bekam er hier, zudem die besten künstlerischen Möglichkeiten."