Zum 266. Geburtstag Friedrich Schillers: Verein bietet besonderen Spaziergang an

Dresden - Zum 266. Geburtstag Friedrich Schillers lädt der Schiller & Körner in Dresden e.V. am Montag zu einem ganz besonderen Spaziergang ein.

Zwei Jahre (1785 bis 1787) verbrachte Friedrich Schiller in Dresden. © Wikipedia/gemeinfrei

Wer mag, kann sich mit Vereinsmitgliedern auf eine zweistündige Tour durch die Dresdner Innenstadt begeben - vorbei an Orten, die an den Dichter und seinen Freund Christian Gottfried Körner erinnern.

Unterwegs erfahren die Teilnehmer spannende Geschichten über Schillers Dresdner Zeit, seine Begegnungen und die kulturgeschichtlichen Hintergründe. Als Begleiter gibt es die frisch aufgelegte Broschüre "Schiller- und Körnerorte in Dresden", die kostenlos an alle Teilnehmer ausgegeben wird.

Startpunkt ist das Schiller-Denkmal am Jorge-Gomondai-Platz, wo der Verein zuvor Blumen zu Ehren des Dichters niederlegt.