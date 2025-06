Zum Feiertag noch nichts vor? Das ist am Pfingstmontag in und um Dresden los

Dresden - Feiertag ist Ausflugstag! Das könnt Ihr am Pfingstmontag in und um Dresden erleben

Dresden - Am Deutschen Mühlentag (Montag) öffnen rund 100 historische und teils noch gewerbliche Mühlen in Sachsen und bieten Führungen, Ausstellungen und sogar Wanderungen an.

Der Veranstalter, die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung, hat alle Teilnehmer zusammengetragen. Darunter ist zum Beispiel auch die Zschoner Mühle in Dresden (Zschonergrund 2) - heute Museum und Kulturhof in einem. Bei Schauvorführungen geht auch das 1991 rekonstruierte Wasserrad mit sechs Metern Durchmesser in Betrieb, um die besondere altdeutsche Mühlenkonstruktion anzutreiben.

Infos unter: deutsche-muehlen.de/muehlen-erleben/deutscher-muehlentag