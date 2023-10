Weiße Flotte macht ihre Dampfer schick

Die Schönheitskur auf der Werft hat begonnen. © Weiße Flotte

Nachdem die "Pirna" bereits am Montag aus dem Wasser gehoben und in die Werft im Osten der Landeshauptstadt gebracht wurde, folgt am heutigen Mittwoch die "Kurort Rathen".

Auch die Dampfer "Pillnitz" und "Leipzig" werden in diesem Winter überholt, und die "Gräfin Cosel" bekommt ein Facelifting.