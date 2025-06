Ausgerechnet am Siebenschläfertag: Gewitter, Sturm und Regen in Sachsen

Dresden - Was für ein Wochenstart! Der Montag hat gleich mal gezeigt, was geht: Blitze, Wind, Regen. Sommerstimmung? Gab es zumindest im Laufe des Tages.

An manchen Tagen diese Woche herrscht perfektes Badewetter. © picture alliance/dpa

Am Dienstag wird’s zwar etwas ruhiger, aber nicht so richtig sonnig. Zwischen den Wolken schaut die Sonne ab und zu mal durch, aber der Wind bleibt frisch.

Immerhin: meist trocken und bis zu 26 Grad - nehmen wir! am Mittwoch dann Sommer pur: Sonne, Hitze, fast 30 Grad. Kurze Hose raus, Sonnenbrille auf. Das perfekte Wetter für den Biergarten oder ein Picknick.

Nur die Sonnencreme darf hier niemand vergessen. Aber das Ganze hält nicht lange.

Denn schon Donnerstag geht’s wieder rund: Gewitter, Schauer, Wind. Und das hält in Teilen Sachsens ausgerechnet bis zum Siebenschläfertag am Freitag an.

Die alte Bauernregel sagt: Wie das Wetter an diesem Tag, so bleibt’s sieben Wochen lang.