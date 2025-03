10.03.2025 18:30 7.944 Endlich Frühling: Hier genießt Dresden das warme Wochenende

Am Wochenende wurde es in Dresden frühlingshaft warm. So genossen die Menschen ihre Zeit.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Am ersten warmen Frühlingswochenende ließen es sich die Dresdner so richtig gut gehen. Sie bevölkerten Elbwiesen und Flohmärkte, schlemmten das erste Softeis des Jahres und wärmten sich unter der Sonne - oft nur mit Jeans und T-Shirt bekleidet. Einat Ditze (44) entspannte sich am Wochenende im Großen Garten - und schor dort ihren Goldendoodle Yofi (2). © Eric Münch Bald kommt der Frühling! Im Großen Garten hat das große Blühen schon begonnen, zwischen Palais und Carolasee breitet sich ein lila Krokusmeer aus. Um dieses Idyll festzuhalten, zückten fotobegeisterte Passanten ihre Kameras. Derweil spielten andere Frisbee, faulenzten auf der Picknickdecke - oder schoren ihren Hund. "Im Frühjahr muss das einfach sein. Ich trage selbst kurze Ärmel, weil es so warm ist", erklärte Produktmanagerin Einat Ditze (44) aus Striesen. Goldendoodle Yofi (2) mochte das Scheren nicht, doch das Wetter tat gut. "Sonst hätte sie versucht, die Wasservögel zu jagen." Nicht weniger blau und wolkenlos leuchtete der Himmel über Blasewitz. Hier gönnte sich Familie Shupka klassisches Softeis, Sorte Heidelbeere-Vanille. Dresden Wetter Eisige Morgenstunden in Dresden: Winterdienst rückt aus "Wir sind extra aus Löbtau in unser Lieblings-Eiscafé gefahren. Hier schmeckt es uns am besten", lobte Innenarchitektin Anna Shupka (38). Sie mussten sich mit dem Schlecken beeilen - das Eis schmolz schnell im Sonnenschein. Endlich Softeis! Anna (38), Zoe (5) und Sergiy Shupka (39) ließen es sich im Freien schmecken. © Eric Münch Sonne macht Dresdnern gute Laune Nico Hermann und Lea Sterzel (beide 25) nutzten das Wetter und schlenderten über die Elbwiesen. © Eric Münch Am Wochenende gut besucht waren die Elbwiesen. Denn für einen Spaziergang am Wasser war das milde Wetter einfach perfekt. Das Pärchen Lea Sterzel (25) und Nico Hermann (25) spazierte am Blauen Wunder entlang. "Wir genießen die Sonne und das Vogelzwitschern. Das macht einfach gute Laune", freute sich Erzieherin Lea. Viel Trubel herrschte am Sonntag auf der Galopprennbahn in Reick. Lutz Noll (66) aus dem Dresdner Umland war einer von Tausenden Trödlern auf dem Flohmarkt. Dresden Wetter Erster Schnee des Jahres: Dresden wird zur Glätte-Falle! "Ich hatte Glück und habe zwei Schallplatten ergattern können", so der Rentner, der zuvor die Radebeuler Weinberge mit dem E-Bike erkundete - ohne eine Wolke am Himmel. Das Frühlingswetter lockte zahlreiche Trödler auf die Galopprennbahn. © Eric Münch Rentner Lutz Noll (66) wurde bei den Schallplatten fündig. © Eric Münch Winter rafft sich wohl wieder auf So frühlingshaft das Wochenende war, so schnell wird es jetzt wieder kalt. Laut Wettervorhersagen fallen die Temperaturen ab Dienstag deutlich. Dann weht auch der Wind wieder kräftiger, die Wolken kehren zurück - inklusive Regen. Glücklich also, wer die vergangenen Tage in vollen Zügen ausgekostet hat ...

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch (2)