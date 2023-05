Der Mai gibt noch einmal Gas: So wird das Wetter zu Pfingsten in Sachsen

Einfach in der Sonne zu liegen, dürfte für manche das perfekte Ziel fürs Wochenende sein. © Bildmontage: Silas Stein/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Sonnenschein pur, nur wenige Wölkchen, Temperaturen über 20 Grad – was will man mehr an einem Wochenende? Genau das kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) an.

Nach dem kleinen Tief Mitte der Woche, das hier und da Schauer und Gewitter mit sich brachte, zeigt sich der Freitag schon ab dem Morgen von seiner allerbesten Seite. Lediglich harmlose Quellwolken sind neben der Sonne im Laufe des Tages zu sehen.

Das Quecksilber klettert auf maximal 23 Grad – in den Bergen wird es mit höchstens 17 Grad wie gewohnt ein wenig kühler. Genauso geht es auch am Samstag weiter.

Am Pfingstsonntag können sich am Nachmittag hier und da ein paar Schleierwolken dazu schummeln, doch es bleibt weiterhin trocken und die Höchstwerte erreichen schon bis zu 25 Grad. Perfekte Aussichten also für einen Ausflug zum See oder ein Picknick im Park.

Und auch am Montag soll es weiter schön bleiben: Die Experten erwarten heiteres bis wolkiges Wetter bei Maximaltemperaturen von 23 Grad.

Nur in den Nächten ist es ratsam, einen Pulli einzupacken: Mit höchstens 11 Grad wird es voraussichtlich ziemlich kühl – meist bleiben die Werte sogar im einstelligen Bereich.