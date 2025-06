Der (Sonnen-)Schein trügt: Unwetter mit Superzellen rollt auf Sachsen zu

Ähnlich wird es auch am Donnerstag und Freitag in Sachsen: Bei Temperaturen von 20 bis 23 Grad kann es am Donnerstag zu Schauern, örtlichen Gewittern mit Starkregen und Windböen kommen. Am Freitag soll es bei starker Bewölkung bis 26 Grad warm werden, gebietsweise kann es regnen und gewittern.

Auf dem Fichtelberg soll es zum Ende der Woche erneut stürmisch werden.