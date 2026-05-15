Durchhalten! Wochenend-Wetter noch kühl und nass, doch dann wird es endlich schöner

Dresden - Wer vom herbstlich anmutenden Wetter langsam genug hat, muss anscheinend nur noch das kommende Wochenende "überstehen" - nach dem Ende der diesjährigen Eisheiligen wird es in der Landeshauptstadt schrittweise freundlicher und wärmer. Einen Regenschirm einzupacken wäre allerdings noch vonnöten.

Am Freitag und Samstag sollte man noch einen Regenschirm im Gepäck haben - es kann vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen. © Robert Michael/dpa

Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft und beruhigt sich erst zum Beginn der neuen Woche.

Der Freitag zeigt sich im Dresdner Raum zunächst noch ziemlich grau und frisch. Grund ist die Zufuhr von polarer Meereskaltluft. Ab dem Nachmittag sollen laut dem Deutschen Wetterdienst dann vereinzelt kurze Gewitter mit etwas Regen durchziehen.

Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 17 Grad, wobei es in der Oberlausitz am wärmsten wird. In der Nacht zum Samstag kühlt es dann auf 7 Grad ab.

Die Wolken halten sich bis zum Samstag noch hartnäckig und werden die Sonne wohl wenig durchlassen. Im Laufe des Tages werden bis zu 13 Grad erwartet. Am Vormittag und Nachmittag könnte es vereinzelt regnen.

In der darauffolgenden Nacht wird es erneut eisig, in Tälern und Senken sinkt die Temperatur auf 0 Grad ab, in Bodennähe wird sogar Frost befürchtet.