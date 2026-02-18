Bevor es jetzt wärmer wird: Schneefall sorgt für Chaos in Ostsachsen

Dresden - Schnee, Regen, Milde und Frost: Von Woche zu Woche schlägt das Wetter von einem ins andere Extrem um. Prägte gestern noch Glätte die Straßen im Freistaat , könnte es schon in den nächsten Tagen frühlingshaft werden.

Nicht nur in Geithain kam es zu Glätteunfällen. © Dietmar Thomas/EHL Media

In den vergangenen Stunden gab es für die Polizei in Ostsachsen viel zu tun.

"Der Wintereinbruch hat zwischen Montag- und Dienstagmorgen nicht nur Schnee und Glätte mit sich gebracht, sondern auch die Unfallzahlen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz steigen lassen", bestätigte Polizeisprecher Kai Siebenäuger (45) gestern.

"In den letzten 24 Stunden ereigneten sich im Bereich der Polizeidirektion Görlitz 108 Verkehrsunfälle."

15 Verletzte und 350.000 Euro Sachschaden brachten diese mit sich, auch in der Folge kamen Autos ins Rutschen.

Das blieb nicht auf Ostsachsen beschränkt: So schlitterte gegen 8 Uhr im Geithainer Ortsteil Dölitzsch ein Toyota von der Straße, ein Verletzter musste ins Krankenhaus.