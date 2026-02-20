Achtung im Freien: Wetterdienst ruft zweite Warnstufe für Dresden aus

Dresden - Gefährlicher Wetter-Mix in Dresden ! Ab dem frühen Samstagmorgen soll es Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geben.

Für Dresden und Ostsachsen warnt der Deutsche Wetterdienst ab Samstagfrüh vor Glatteis. © Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/WarnWetter-App

Von Westen her ziehen in der Nacht vermehrt Niederschläge über die sächsische Landeshauptstadt, die anfangs noch als Schnee, später dann jedoch als Regen vom Himmel fallen.

Im Zeitraum zwischen 3 und 8 Uhr gilt daher die zweite Warnstufe wegen markanter Glätte, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) über seine Kanäle mit.

Nicht notwendige Aufenthalte im Freien sowie Fahrten sollten vermieden werden. Ebenfalls gilt es, das Verhalten im Straßenverkehr der Witterung anzupassen.

Auch die Landkreise Bautzen und Görlitz sowie Teile der Landkreise Meißen sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind betroffen.