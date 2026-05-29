Erst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter am Wochenende in Dresden

Dresden - Pünktlich zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter in Dresden zunächst von seiner besten Seite. Bei bis zu 28 Grad locken Sonne und frühsommerliche Temperaturen nach draußen. Doch die Idylle bleibt nicht ungestört: In der Nacht zum Samstag steigt die Gefahr durch Schauer und einzelne Gewitter.

Zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter in Dresden von seiner freundlichen Seite. © Robert Michael/dpa

Wer den Freitagabend auf den Elbwiesen, beim Grillen oder im Biergarten verbringen möchte, kann sich zunächst auf bestes Wetter freuen. Tagsüber bleibt es sonnig und trocken, dazu wird es angenehm warm.

Erst in den Nachtstunden wird es unbeständiger. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind dann örtlich Schauer und Gewitter möglich. Dabei kann es lokal auch zu Starkregen und kräftigen Windböen kommen.

Besonders am Samstagvormittag sollten Dresdner den Regenschirm lieber griffbereit haben. Die gute Nachricht: Lange hält die nasse Phase voraussichtlich nicht an.

Im Laufe des Tages ziehen die Niederschläge ab, die Sonne kommt wieder häufiger zum Vorschein. Mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad bleibt es zudem angenehm warm.

Wer Ausflüge oder andere Aktivitäten im Freien geplant hat, dürfte am Samstagnachmittag keine Probleme bekommen.