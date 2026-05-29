Erst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter am Wochenende in Dresden
Dresden - Pünktlich zum Start ins Wochenende zeigt sich das Wetter in Dresden zunächst von seiner besten Seite. Bei bis zu 28 Grad locken Sonne und frühsommerliche Temperaturen nach draußen. Doch die Idylle bleibt nicht ungestört: In der Nacht zum Samstag steigt die Gefahr durch Schauer und einzelne Gewitter.
Wer den Freitagabend auf den Elbwiesen, beim Grillen oder im Biergarten verbringen möchte, kann sich zunächst auf bestes Wetter freuen. Tagsüber bleibt es sonnig und trocken, dazu wird es angenehm warm.
Erst in den Nachtstunden wird es unbeständiger. Laut dem Deutschen Wetterdienst sind dann örtlich Schauer und Gewitter möglich. Dabei kann es lokal auch zu Starkregen und kräftigen Windböen kommen.
Besonders am Samstagvormittag sollten Dresdner den Regenschirm lieber griffbereit haben. Die gute Nachricht: Lange hält die nasse Phase voraussichtlich nicht an.
Im Laufe des Tages ziehen die Niederschläge ab, die Sonne kommt wieder häufiger zum Vorschein. Mit Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad bleibt es zudem angenehm warm.
Wer Ausflüge oder andere Aktivitäten im Freien geplant hat, dürfte am Samstagnachmittag keine Probleme bekommen.
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Auch am Sonntag bleibt das Wetter wechselhaft
Der Sonntag startet freundlich: Sonne und Wolken wechseln sich ab, dazu bleibt es zunächst trocken. Erst später könnten erneut einzelne Schauer oder Gewitter aufziehen.
Für Dresden stehen die Chancen jedoch gut, dass viele trocken durch den Tag kommen. Die Temperaturen erreichen erneut sommerliche 23 bis 26 Grad.
Unter dem Strich dürfen sich die Dresdner auf viele trockene Stunden und angenehme Frühsommertemperaturen freuen. Der Regenschirm gehört vorsichtshalber zwar ins Gepäck – die Sonnenbrille aber ebenfalls.
Titelfoto: Montage: Robert Michael/dpa