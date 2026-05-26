Nach Pfingsthitze: Noch tagelang Sonne pur in Dresden - bei bis zu 31 Grad!
Dresden - In Deutschland ist der Hochsommer ausgebrochen - und das im Mai! Auch in Dresden geht es nach den warmen Pfingsttagen nahtlos weiter mit wolkenlosen Sonnentagen. Abkühlung oder Regen lassen auf sich warten.
Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt gegenüber TAG24, dass es weiterhin "sehr sonnig und warm" in der sächsischen Landeshauptstadt bleiben werde.
Der heutige Dienstag bilde dabei erstmal den Höhepunkt der derzeitigen Warmwetterlage - das Quecksilber klettert am Nachmittag auf knackige 31 Grad.
Minimal kühler, aber immer noch sehr sommerlich wird es auch Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei Temperatur-Höchstwerten von 25, 23 und 29 Grad. Wolken am Himmel werden zur Rarität.
Das dürfte sich frühstens in den Tagen danach ändern. Für Samstag prognostiziert Hickmann 26 Grad und Wolken. Für das Wochenende deute sich laut der Meteorologin eine Wetterumstellung mit Schauern und Gewittern an. "Dies ist aber noch unsicher."
Dresden: Temperaturrekord wird wohl nicht gebrochen
Dass im Mai schon solche Temperaturen erreicht werden können, ist keine Überraschung: "Gerade Ende Mai kommt man dem Sommer und der Sommersonnenwende schon recht nah. Wenn wie dieses Jahr noch ein beständiges Hochdruckgebiet über Europa dazukommt, werden dann über mehrere Tage hinweg trockene und sehr warme Luftmassen aus dem Mittelmeerraum herangeführt."
Laut der DWD-Wetterexpertin wird Hoch Alexander aktuellen Prognosen zufolge danach direkt vom nachfolgenden Hoch Boris abgelöst.
Dabei seien die Temperaturen "schon sehr sommerlich", die Mairekorde werden aber wohl nicht mehr geknackt. Diese stammen aus den Jahren 1971 (32,3 Grad) und 2018 (31,7 Grad).
Auch der Rest von Ost- und Mitteldeutschland kommt indes zurzeit ins Schwitzen: Im Großraum Magdeburg sind am heutigen Dienstag laut DWD sogar bis zu 33 Grad möglich! Auch im Landkreis Nordsachsen oder im Werratal in Südthüringen soll die 30-Grad-Marke geknackt werden.
Titelfoto: Montage: /dpa | Robert Michael, picture alliance/dpa | Frank Hammerschmidt