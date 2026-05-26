26.05.2026 10:45 Nach Pfingsthitze: Noch tagelang Sonne pur in Dresden - bei bis zu 31 Grad!

In Dresden geht es nach den warmen Pfingsttagen nahtlos weiter mit wolkenlosen Sonnentagen. Abkühlung oder Regenergüsse lassen erstmal auf sich warten.

Von Niklas Perband

Dresden - In Deutschland ist der Hochsommer ausgebrochen - und das im Mai! Auch in Dresden geht es nach den warmen Pfingsttagen nahtlos weiter mit wolkenlosen Sonnentagen. Abkühlung oder Regen lassen auf sich warten.

Sonne satt in Dresden! © /dpa | Robert Michael Meteorologin Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erklärt gegenüber TAG24, dass es weiterhin "sehr sonnig und warm" in der sächsischen Landeshauptstadt bleiben werde. Der heutige Dienstag bilde dabei erstmal den Höhepunkt der derzeitigen Warmwetterlage - das Quecksilber klettert am Nachmittag auf knackige 31 Grad. Minimal kühler, aber immer noch sehr sommerlich wird es auch Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei Temperatur-Höchstwerten von 25, 23 und 29 Grad. Wolken am Himmel werden zur Rarität. Dresden Wetter Bevor es jetzt wärmer wird: Schneefall sorgt für Chaos in Ostsachsen Das dürfte sich frühstens in den Tagen danach ändern. Für Samstag prognostiziert Hickmann 26 Grad und Wolken. Für das Wochenende deute sich laut der Meteorologin eine Wetterumstellung mit Schauern und Gewittern an. "Dies ist aber noch unsicher."

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