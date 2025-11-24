 9.125

Erster Schnee in Dresden: Verkehrsbetriebe melden starke Verzögerungen

Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen.

Dresden - Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Verkehrsteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen. Der ÖPNV ist beeinträchtigt.

Zum Wochenstart sind die Dresdner mit Schnee und Glätte konfrontiert.  © TAG24

Unter der winterlichen Pracht lauert Glätte-Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat bis 8 Uhr eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Bei Temperaturen um die 0 Grad traf herabfallender Regen auf den kalten Boden und gefror - eine gefährliche Mischung!

Die Räum- und Streudienste sind unterwegs, um Gehwege und Straßen vom Schnee zu befreien.

Laut DVB kommt es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu "starken Verzögerungen" im gesamten Stadtgebiet. Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen einstellen.

Die Räumdienste geben ihr Bestes.  © TAG24

Weitere Niederschläge soll es am Montag in Dresden nicht geben. Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird wieder Regen erwartet. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte ebenfalls erneut Glätte auftreten.

