Erster Schnee in Dresden: Verkehrsbetriebe melden starke Verzögerungen
Dresden - Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Verkehrsteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen. Der ÖPNV ist beeinträchtigt.
Unter der winterlichen Pracht lauert Glätte-Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat bis 8 Uhr eine entsprechende Warnung herausgegeben.
Bei Temperaturen um die 0 Grad traf herabfallender Regen auf den kalten Boden und gefror - eine gefährliche Mischung!
Die Räum- und Streudienste sind unterwegs, um Gehwege und Straßen vom Schnee zu befreien.
Laut DVB kommt es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu "starken Verzögerungen" im gesamten Stadtgebiet. Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen einstellen.
Weitere Niederschläge soll es am Montag in Dresden nicht geben. Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird wieder Regen erwartet. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte ebenfalls erneut Glätte auftreten.
Erstmeldung vom 24. November, 6.43 Uhr. Letzte Aktualisierung am 24. November, 7.55 Uhr
Titelfoto: TAG24