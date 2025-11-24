Erster Schnee in Dresden: Verkehrsbetriebe melden starke Verzögerungen

Dresden - Weiße Überraschung zum Wochenstart! In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Dresden die ersten Schneeflocken vom Himmel gefallen. Verkehrsteilnehmer sollten Vorsicht walten lassen. Der ÖPNV ist beeinträchtigt.

Zum Wochenstart sind die Dresdner mit Schnee und Glätte konfrontiert. © TAG24

Unter der winterlichen Pracht lauert Glätte-Gefahr. Der Deutsche Wetterdienst hat bis 8 Uhr eine entsprechende Warnung herausgegeben.

Bei Temperaturen um die 0 Grad traf herabfallender Regen auf den kalten Boden und gefror - eine gefährliche Mischung!

Die Räum- und Streudienste sind unterwegs, um Gehwege und Straßen vom Schnee zu befreien.

Laut DVB kommt es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu "starken Verzögerungen" im gesamten Stadtgebiet. Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen einstellen.