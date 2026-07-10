Holt die Badehosen raus! Dresden feiert am Wochenende das Sommer-Comeback

Dresden - Am Wochenende heißt es wieder: Badehosen an und ab ans Wasser! Der Sommer kehrt nach einer Pause endlich nach Dresden zurück.

Die Dresdner können sich auf ein sonniges Wochenende einstellen. © Robert Michael/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte, fließt unter Hochdruckeinfluss mit nördlicher Strömung warme Luft nach Sachsen und belohnt uns somit nach der verregneten Woche endlich wieder mit sommerlichem Wetter.

Der Freitagvormittag startet noch mit einigen Quellwolken, die sich gegen Mittag jedoch immer weiter verziehen und der Sonne Platz machen. Bei prallem Sonnenschein kann das Thermometer schon mal 27 Grad anzeigen - so kann das Wochenende starten!

Verschwitzte Nächte dürften uns erspart bleiben, die Nacht zu Samstag bringt Abkühlung. Die Temperatur fallen auf bis zu 10 Grad. Dabei bleibt es trocken, vereinzelt verdecken Wolken den sonst sternenklaren Himmel.

Am Samstag strahlt die Sonne über Dresden, lediglich vereinzelte Quellwolken können für erholsame Schattenphasen sorgen. Bei bis zu zehn Sonnenstunden kann das Quecksilber schon mal auf 29 Grad klettern.