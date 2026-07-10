Holt die Badehosen raus! Dresden feiert am Wochenende das Sommer-Comeback
Dresden - Am Wochenende heißt es wieder: Badehosen an und ab ans Wasser! Der Sommer kehrt nach einer Pause endlich nach Dresden zurück.
Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte, fließt unter Hochdruckeinfluss mit nördlicher Strömung warme Luft nach Sachsen und belohnt uns somit nach der verregneten Woche endlich wieder mit sommerlichem Wetter.
Der Freitagvormittag startet noch mit einigen Quellwolken, die sich gegen Mittag jedoch immer weiter verziehen und der Sonne Platz machen. Bei prallem Sonnenschein kann das Thermometer schon mal 27 Grad anzeigen - so kann das Wochenende starten!
Verschwitzte Nächte dürften uns erspart bleiben, die Nacht zu Samstag bringt Abkühlung. Die Temperatur fallen auf bis zu 10 Grad. Dabei bleibt es trocken, vereinzelt verdecken Wolken den sonst sternenklaren Himmel.
Am Samstag strahlt die Sonne über Dresden, lediglich vereinzelte Quellwolken können für erholsame Schattenphasen sorgen. Bei bis zu zehn Sonnenstunden kann das Quecksilber schon mal auf 29 Grad klettern.
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Die beste Empfehlung für den Sonntag: Den Körper mit Sonnencreme einschmieren und in der Sonne brutzeln. Am besten in Wassernähe, denn am Sonntag könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Bei einem Sonne-Wolken-Mix bleibt es den ganzen Tag trocken. Und auch die neue Woche dürfte genauso sommerlich weitergehen.
Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa / Thomas Warnack/dpa