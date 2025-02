-12 Grad! Frost-Alarm in Dresden: Kälteste Tage des Winters stehen bevor

Dresden - Glätte, Dauerfrost, dafür aber Sonnenschein: Skandinavien-Hoch Finja rollt über Ostdeutschland. In Dresden könnten die Temperaturen auf -12 Grad fallen. Für weite Teile Sachsens gilt: Frostalarm.

In Dresden werden bis zu -12 Grad erwartet. © Jan Woitas/dpa

In Dresden und Umgebung wird es ungemütlich. Hoch Finja bringt eisige Luft aus dem Norden. Uns stehen die kältesten Tage des Winters bevor.

Vor allem in der Nacht wird es bitterkalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Temperaturen von -8 bis -12 Grad in der Nacht, in Höhenlagen auch bis zu -15 Grad. Tagsüber dürfte das Thermometer kaum mehr als -3 Grad zeigen. Dazu kommt stellenweise Glätte. Der DWD hat eine amtliche Warnung vor strengem Frost herausgegeben.

Der Höhepunkt der Kältewelle wird für Dienstag erwartet, ab Mittwoch soll es wieder freundlicher werden.

Immerhin: Zum Frost gesellt sich auch reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen fühlen sich deswegen etwas wärmer an.