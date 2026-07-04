Nach Rekord-Hitze macht der Sommer Pause: Jetzt kommt der Wetterumschwung für Dresden

Dresden - Nach dem schweißtreibenden Wochenende der vergangenen Woche tut ein bisschen Abkühlung ganz gut. Doch beim Blick in den wolkenverhangenen Himmel scheint es, als hätte sich der Sommer kurzzeitig komplett verabschiedet. In den kommenden Tagen lässt sich die Sonne kaum über Dresden blicken.

Den Dresdnern steht ein regnerisches Wochenende bevor. © Robert Michael/dpa

Die Dresdner sollten sich über das Wochenende lieber mit einem Regenschirm statt mit der Tube Sonnencreme bewaffnen. Denn laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen wir uns in den kommenden Tagen auf Regen, Wind und milde Temperaturen um die 20 Grad einstellen.

Während sich am Samstagvormittag vereinzelt noch die Sonne durchkämpft, ziehen gegen Mittag bereits die ersten Regenwolken über die sächsische Landeshauptstadt herein.

Gegen Nachmittag sollen sich diese laut wetterdienst.de entleeren. Bei schwachem Wind reicht es dabei heute nicht für mehr als 21 Grad. Auch in der Nacht zum Sonntag ist vereinzelt mit Schauern zu rechnen.

Am Sonntag sollten sich die Dresdner am besten eine Indoor-Aktivität suchen, denn der Tag gestaltet sich trist und regnerisch. Bei böigem Wind klettert das Quecksilber maximal auf 22 Grad. Insgesamt reicht es gerade mal für mickrige drei Sonnenstunden.