Dresden kratzt am Hitzerekord! Fällt am Wochenende die 40-Grad-Marke?

Dresden - Was Ende der Woche auf Dresden zukommt, hat mit schönem Sommer- Wetter nur noch wenig zu tun. Es drohen fast 40 Grad im Schatten. Der städtische Hitzerekord könnte fallen.

Wärmer als 39,2 Grad war es in Dresden offiziell noch nie. © DPA/Robert Michael

Bereits mehrfach wurden in Dresden-Strehlen 39,2 Grad gemessen. Darüber stieg das Quecksilber in der sächsischen Landeshauptstadt noch nie - zumindest nicht laut offiziellen Wetterstationen.

Fällt dieser Hitzerekord am Wochenende? Mehrere Wetterportale halten Temperaturen, die nahe an die 40-Grad-Marke reichen, für möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt gegenüber TAG24 die Berichte, prognostiziert für Dresden und die gesamte Region am Samstag 39 Grad!

Eine Hitze-Unwetterwarnung gibt es zwar aktuell noch nicht, diese werde allerdings in den kommenden Tagen aller Voraussicht nach folgen.

Bei maximal 30 Grad blieb der Montag in der aktuellen Hitzewelle noch vergleichsweise erträglich. Doch mit jedem Tag sollen die Temperaturen weiter steigen, die hohen Werte aus der vergangenen Woche sogar noch übertroffen werden.