Sturm, Regen und Schnee in Sachsen: Was rollt da gerade über den Freistaat?

Dresden/Plauen - Was ist denn da im Freistaat los? Starke Schneefälle haben am Abend in Sachsen den Straßenverkehr beeinträchtigt.

Schnee weht durch Deutschland. Abseits von Sachsen hat es auch Berlin schon erwischt. © Sebastian Gollnow/dpa

Die Polizei warnte Autofahrerinnen und Autofahrer vor schlechter Sicht. Auf der A72 (Plauen-Zwickau) herrschten im dichten Schneetreiben zwischen Treuen und Reichenbach Sichtweiten von unter 50 Metern, teilte der Verkehrswarndienst mit. Auch im gesamten Vogtland gebe es Sichtbehinderungen.

Auf der A14 gab es bei Grimma mehrere Unfälle. Es bildete sich Stau und stockender Verkehr. Auch auf der A72 staute sich der Verkehr nach einem Unfall bei Stollberg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte Schneefall bis in die Nacht voraus.

Dazu könne es vor allem in den Bergen stürmisch werden. Für den 1.215 Meter hohen Fichtelberg wurden schwere Sturmböen erwartet.

Auch in Dresden soll der Regen in den späten Abendstunden langsam in Schnee übergehen. Gut möglich, dass die Stadt am Freitagmorgen mit einer weißen Winterlandschaft erwacht.