Zuschlag erhalten! Die Bundesgartenschau kommt 2033 nach Dresden

Dresden - An die Tulpen, fertig, los! In der Stadt knallen die Sektkorken: Dresden richtet die Bundesgartenschau 2033 aus!

Hilbert bedankte sich bei den zahlreichen Akteuren, die sich an der Bewerbung der Landeshauptstadt beteiligten und an der Ausarbeitung des Gewinnerkonzeptes mitwirkten.

Das gab Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52, FDP ) am Mittwoch im Stadtrat bekannt. "Ich habe in meinem Postfach eine sehr tolle Nachricht erhalten", eröffnete das Stadtoberhaupt seine Rede schmunzelnd.

So sollen beispielsweise die in der Stadt verteilten Trümmerberge (etwa Ostragehege, Proschhübel) in die Gartenanlagen der BUGA integriert werden. Auch für den Kiessee in Leuben und das Blaue Band Geberbach, einen Grünzug von Prohlis bis zur Elbe, gibt es Pläne.

Insgesamt möchte das Rathaus rund 175 Millionen Euro in die Stadtentwicklung investieren.