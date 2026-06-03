300 Millionen Euro teuer! Warum bekommt Dresden ein neues Flusswasserwerk?

Dresden - Dresdens wachsende Chipindustrie benötigt immer mehr Wasser. Darum baut SachsenEnergie ein Flusswasserwerk in Übigau, das ab 2030 erstmals Wasser aus der Elbe in den Norden leiten soll. Der Bau kostet inklusive Leitungen rund 300 Millionen Euro und soll im kommenden Jahr starten.

Auf dieser Fläche im Gewerbegebiet Übigau soll das Flusskraftwerk ab Mitte kommendes Jahres gebaut werden. © Norbert Neumann

Ohne Wasser können keine Chips produziert werden. Es wird etwa zur Spülung benötigt. Der Anteil der Halbleiter-Produzenten (mit Infineon, TSMC, Bosch, Globalfoundries, NXP) am gesamten Dresdner Wasserverbrauch soll von aktuell ca. 27 Prozent auf 45 Prozent in 2030 steigen.

Bis dahin wird für das Industriewasser auch Trinkwasser genutzt, das etwa von der Saloppe und dem Wasserwerk Hosterwitz (wird dafür noch ausgebaut) auch über die Heideleitung ins Silicon Saxony geführt wird.

"Das Flusswasserwerk ist das Herzstück der Wasserversorgung für die Industrie im Norden", sagt SachsenEnergie-Chef Frank Brinkmann (59). An den Generalübernehmer "Hochtief" wurde am Mittwoch der Spaten übergeben.

Mit dem Bau auf einem Wiesenstück ab Mitte kommenden Jahres neben der Washingtonstraße im Gewerbegebiet Übigau (ein Standort direkt am Elbufer war verworfen worden) in der Nähe der Kläranlage sollen Trink- und Industriewasser dann ab 2030 auch entkoppelt werden, was laut Brinkmann eine zukunftssichere Versorgung ermögliche.