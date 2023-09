Aldi öffnet neuen Laden auf der Prager Straße: Darum hat auch Prohlis etwas davon!

Aldi eröffnete am heutigen Donnerstag auf der Prager Straße eine neue Filiale. © Max Patzig

Der Discounter Aldi eröffnete am heutigen Donnerstag eine Mini-Filiale auf der Prager Straße. Nur 500 Quadratmeter misst der Laden in 1A-Lage mitten im Dresdner Stadtzentrum.

Damit erhoffen sich die Betreiber eine größere Laufkundschaft und wollen ein Angebot vor allem für Anwohner etwa in der Prager Zeile oder auch die Touristen in den zahlreichen Innenstadt-Hotels schaffen.

Ein Mitarbeiter des Marktes geht von bis zu 3000 Kunden am Tag aus, was in etwa der Anzahl entspreche, die der Discounter in der Altmarkt-Galerie an einem guten Tag bediene.

Das Besondere am heutigen Donnerstag: Wer direkt zur Öffnung um 10 Uhr einkaufen ging, hatte die Chance, einen 500-Euro-Einkaufsgutschein zu gewinnen. Zudem kassierte mit Kassem Taher Saleh (30, Bündnis 90/Die Grünen) ein Bundestagsabgeordneter die Kundschaft ab.

Waren im Wert von etwa 700 Euro liefen während seiner "Dienstzeit" über den Kassentisch. Den Betrag rundete die Aldi-Niederlassung Wilsdruff am Ende großzügig auf 1500 Euro auf und spendete ihn an das Lila Jugendhaus in Prohlis.

"Ich freue mich, den Jugendlichen damit eine Freude bereiten zu können", sagt Taher Saleh nach der Aktion. Was mit dem Geld geschieht? "Eine Darts-Anlage soll angeschafft werden, an der die Kids im Stadtteil ihre Freizeit verbringen können", erklärt Jugendhaus-Mitarbeiter Thomas Tanzmann.