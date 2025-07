Rathaus will Dresdens Müllsündern den Kampf ansagen

Dresden - Das Rathaus will Dresdens Müllsündern an den Kragen. Dafür hat es ein neues "Abfallwirtschaftskonzept" entworfen, Ziel: In der ganzen Stadt soll der Restabfall bis 2030 um zehn Prozent sinken. Auf welche Anti-Müll-Maßnahmen müssen sich die Dresdner gefasst machen?