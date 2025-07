Aufstrebende Stadt: So gut sind die Karriere-Chancen in Dresden

Alles in Kürze

Vor allem wegen der Chip-Industrie werden in Dresden viele Fachkräfte gesucht. © Bildmontage: Holm Helis, Alicia Windzio/dpa

Sachsens Landeshauptstadt landet auf Platz 2 im neuen Ranking "Cities on the rise" (Deutsch: aufstrebende Städte) der Online-Karriereplattform LinkedIn.

Grund für das gute Abschneiden sind die hervorragenden Berufsaussichten in der boomenden Chip-Industrie, aber auch in anderen Branchen wie der Medizintechnik, so die Autoren.