Milliardenschwerer Hightech-Konzern: Japaner im Anflug auf Silicon Saxony?

Dresden - Sachsens boomende Chip-Industrie zieht immer mehr Hightech-Firmen in die Region. Unter den Neuankömmlingen ist nun wohl auch ein japanisches Unternehmen.

Die Transportsysteme der Hightechfirma Murata fungieren als Vorbild für Chip-Hersteller wie GlobalFoundries. (Symbolbild) © Imago / Sylvio Dittrich

Murata Machinery aus Kyoto hält einen Anteil von rund 40 Prozent am Weltmarkt für Transportausrüstung in Halbleiterfabriken, erwirtschaftete in den vergangenen Jahren Milliardenumsätze.

Was für Laien eher nischig klingt, ist für die hiesigen Unternehmen sehr wichtig.

Denn die empfindlichen Materialien für die Chip-Produktion müssen auch innerhalb der als Reinräume konzipierten Hallen weite Wege zurücklegen.

Die dafür nötigen Maschinen laufen rund um die Uhr und sind so entwickelt, dass sie während des Betriebs weder Staub noch andere Partikel verursachen. Schon heute greifen Chip-Hersteller wie Infineon oder GlobalFoundries auf die Transportsysteme von Murata zurück.